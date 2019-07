E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst – 25-Jähriger schwer verletzt

Seit Anfang Juni sind in Nordrhein-Westfalen E-Scooter als Verkehrsmittel zugelassen. Mit den elektrischen Rollern kommt es seitdem jedoch immer wieder zu Unfällen – so auch am vergangenen Wochenende. (Symbolbild)

Obwohl er Grün hatte, wurde ein 25-Jähriger auf einem E-Scooter von einem Auto erfasst – und schwer verletzt.

Münster – Zu einem Unfall kam es am vergangenen Sonntag auf der Steinfurter Straße im westfälischen Münster: Um 11.28 Uhr kreuzte diese ein 25-Jähriger mit einem E-Scooter. Die Ampel zeigte für ihn Grün, wie msl24.de* berichtet.

Gleichzeitig war dort eine Autofahrerin (76) unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Opel in Richtung Münster-Innenstadt auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Einmündung der Grevener Straße hätte sie an der Ampel halten müssen – jedoch übersah sie scheinbar, dass sie Rot hatte.

Münster: 25-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Die Frau erfasste den E-Scooter-Fahrer mit ihrem Auto. Dabei stürzte der Mann aus Münster zu Boden und wurde schwer verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Elektroroller erfreuen sich seit ihrer Einführung in vielen Städten großer Beliebtheit. Was man über die Geräte wissen muss und wie man einen E-Scooter in Münster mieten kann, erklärt msl24.de*. Ebenfalls in der Domstadt wandte derweil ein Betrüger einen dreisten Trick bei einem 99-Jährigen an: Er bestahl den Mann aus Münster in seiner eigenen Wohnung.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.