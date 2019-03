Bewusstlos geprügelt: Drei Männer attackieren 33-Jährigen - Polizei sucht Ersthelfer

Münster – Bereits am Abend des 19. Februar kam es im westfälischen Münster zu einer Auseinandersetzung. Zwei Männer gerieten auf der Peter-Büscher-Straße in einen Streit. Doch es blieb nicht bei Worten: Der Streit eskalierte und die Männer wurden handgreiflich, wie msl24.de* berichtet.

Mit Schlägen und Tritten wehrten sich die Männer gegeneinander. Einer von ihnen, ein 29-Jähriger aus Münster, fiel bei dem Handgemenge zu Boden. Daraufhin näherten sich drei Unbekannte dem streitenden Duo. Statt zu helfen, attackierten die fremden Männern den anderen Mann (33) brutal: Er verlor bei dem Angriff sein Bewusstsein und wurde ohnmächtig.

Ersthelfer entdeckten schließlich die beiden Verletzten auf der Straße in Münster und kümmerten sich um die Männer. Nun sucht die Polizei nach den Helfern – sie werden als Zeugen in dem Fall gebraucht. Wer Hinweise zu der Auseinandersetzung geben kann, sollte sich bei der Polizei (0251/27 50) melden.

+ Auf der Peter-Büscher-Straße kam es Ende Februar zu der Auseinandersetzung. © Screenshot Google Maps

