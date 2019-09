"Geld, Geld, Geld!": 18-Jähriger bei Tankstellenüberfall mit Messer bedroht

Immer wieder werden in Münster Tankstellen überfallen – in diesem Fall sucht die Polizei gleich nach drei Tätern. (Symbolbild)

Drei Männer überfielen nachts eine Tankstelle – und bedrohten dabei einen 18-Jährigen mit einem Messer. Nun fahndet die Polizei nach dem Trio.

Überfall auf Tankstelle

Polizei Münster sucht nach Trio

18-Jähriger bedroht

Münster – Erneut wurde in der Domstadt eine Tankstelle überfallen. Die drei Täter betraten in der Nacht zu Dienstag um 0.37 Uhr den Verkaufsraum des Geschäfts an der Wolbecker Straße. Die Männer waren dabei maskiert, wie msl24.de* berichtet.

Der 18 Jahre alte Angestellte kam gerade aus dem rückwärtigen Teil des Ladens, als einer der Täter ihn auch schon mit einem Messer bedrohte. Mit den Worten "Geld, Geld, Geld!" machte der Maskierte seine Forderung deutlich.

Münster: Polizei fahndet nach drei Tätern

Der 18-Jährige brachte sich jedoch sofort in Sicherheit: "Er drehte sich blitzschnell um und rannte in das Lager", teilte die Polizei Münster mit. Daraufhin ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht in Richtung Kanal und Bennostraße.

Nun fahnden die Beamten nach dem Trio. Wer Hinweise zu dem Überfall geben kann, meldet sich bei der Polizei: 0251/27 50. Die Männer werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1: 1,90 Meter groß, dunkle Kleidung, schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, Schal zur Maskierung um den Kopf gewickelt

Komplizen trugen ebenfalls dunkle Kleidung

Immer wieder kommt es in der Stadt zu Tankstellenüberfällen. Zuletzt war ein Täter besonders brutal vorgegangen: Er hatte einem Angestellten in Münster mit der Brechstange ins Gesicht geschlagen. In einem anderen Fall wählte ein 48-Jähriger wegen eines angeblichen Überfalls den Notruf – doch als die Polizei den Mann aus Münster befragte, deckten sie eine ganz andere Straftat auf.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.