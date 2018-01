Münchner (25) stirbt bei Bergtour in Tirol - auch sein Begleiter tot

Tödlicher Unfall bei Eisklettern in Tirol: Bei einem Sturz riss ein Bergsteiger den anderen mit in die Tiefe.

Reutte - Zwei bayerische Eiskletterer sind bei einer Klettertour in Österreich tödlich verunglückt. Die beiden Männer aus München und Sulzberg im Oberallgäu wollten zur Geierkopf-Nordwand in den Ammergauer Alpen in Tirol, berichtete die Polizei in Reutte am Montagabend. Sie seien bereits neun bis zehn Seillängen gestiegen, als der Voraussteiger stürzte. Er sei auf den selbst gebauten Standplatz gefallen, doch sei der Schlaghaken aus der Wand gerissen und beide seien etwa 350 Meter in den Tod gestürzt.

Die Unglücksursache werde untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Es sei zwar bewölkt gewesen, die Sicht aber gut. Der Mann aus München war Jahrgang 1992, der aus Sulzberg Jahrgang 1989.

