Mann verfolgt Münchnerin (27) durch Olympiapark - dann kommt es zur furchtbaren Tat in ihrer Wohnung

Eine junge Münchnerin (27) wurde am Samstagabend (6. Juni) im Olympiapark verfolgt und dann in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt. Eine Nachbarin hörte die Schreie.

In München kam es am Samstagabend (6. Juni) zu einer furchtbaren Tat.

Eine junge Frau (27) war im Olympiapark auf dem Weg nach Hause, als sie bemerkte, dass sie verfolgt wird.

In ihrer Wohnung angekommen steht dann ein Unbekannter vor ihrer Tür - und vergewaltigt die junge Münchnerin.

München - Es ist wohl das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Für eine 27-jährige Münchnerin wurde es am Samstagabend (6. Juni) Realität: Sie wurde vergewaltigt.

München: Junge Frau (27) im Olympiapark verfolgt - in Wohnung beginnt das Grauen

Wie die Polizei berichtet begann die schreckliche Tat am Samstagabend (6. Juni) gegen 22.30 Uhr im Münchner Olympiapark. Die junge Frau war alleine auf dem Weg nach Hause, als sie bemerkt, dass sie von einer unbekannten Person verfolgt wird. Als sie alleine in ihrer Wohnung angekommen war, klingelte es an der Tür. Die Münchnerin öffnete ihrem Peiniger die Tür - und der Horror begann. Der Täter, ein 44-jähriger Münchner, ihr völlig unbekannt, stand vor der Tür und drängte die Frau in ihre Wohnung.

München: Junge Frau vergewaltigt - Nachbarin hört Schreie

Wie die Polizei weiter berichtet, soll sich die Münchnerin lautstark gegen den Mann gewehrt haben - was eine aufmerksame Nachbarin bemerkte. Die Nachbarin verständigte sofort den Notruf der Polizei. Polizeibeamte konnten den 44-Jährigen noch in der Wohnung antreffen und festnehmen.

Die 27-Jährige wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung angezeigt und einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

