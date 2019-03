Tourist lässt es in München mächtig krachen - beim nächsten Besuch ist er wohl nicht mehr willkommen

In einer Bar in der Münchner Innenstadt hat sich ein Tourist ganz einfach selbst bedient (Symbolbild).

Gehörig danebenbenommen hat sich ein Tourist bei seinem Aufenthalt in München. In einem Lokal dürfte er jetzt auf der schwarzen Liste stehen.

München - In den Morgenstunden des Montags, 28.01.2019, begab sich ein 21-jähriger Tourist aus Lettland in eine Gaststätte in der Münchner Innenstadt. Dort ging er mehrfach in den Keller, um sich dort Bier zu holen. Dieses ließ er sich schmecken, ohne zu bezahlen. Das veranlasste den Kellner dazu, die Polizei zu verständigen.

Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) wurden im weiteren Verlauf durch den 21-Jährigen massiv beleidigt. Anschließend versuchte er sich der weiteren polizeilichen Maßnahmen durch Flucht zu entziehen. Was ihm aber nicht gelang.

München: Tourist bedient sich in Lokal selbst - Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Da er weiter sehr aggressiv war und sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und einige Stunden später von der Polizeiinspektion 11 aus entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

