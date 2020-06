Vergiftete Getränke in Münchner Supermärkten - Polizei nimmt tatverdächtige Frau fest 

Schreckensnachricht aus München: Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Drei Personen wurden durch vergiftete Getränke aus einem Supermarkt verletzt. Jetzt wurde eine Verdächtige festgenommen.

Update vom 6. Juni 2020, 12.51 Uhr: Nachdem in mehreren Münchner Supermärkten Getränkeflaschen mit einem Lösungsmittel vergiftet wurden, wodurch auch Menschen verletzt wurden, gibt es jetzt einen schnellen Ermittlungserfolg. Die Soko Tox konnte am Freitagabend eine dringend tatverdächtige Person festnehmen. Dabei handelt es sich um eine 56-jährige Frau aus dem Großraum München. Weitere Informationen werden in einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekannt gegeben.

Vergiftete Getränke in Münchner Supermärkten - Weitere Flaschen aufgetaucht? Polizei äußert sich

Update vom 4. Juni, 15.55 Uhr: Trotz zahlreicher Hinweise hat die Polizei noch keinen konkreten Verdacht, wer mehrere Getränkeflaschen aus Münchner Supermärkten mit Lösungsmittel vergiftet hat. „Wir haben bisher keine heiße Spur“, räumte ein Sprecher der Polizei ein. Die Hinweise reichen aktuell von „wilden Beobachtungen“ bis hin zum Verdacht auf weitere manipulierte Getränkeflaschen. Einige der Flaschen würden auf Gift untersucht, das Ergebnis stehe aber noch aus.

Vergiftete Getränke in Münchner Supermärkten - Polizei: „Ermittlungen laufen auf Hochtouren“

Update von 11.35: Die Polizei München informierte nun noch einmal über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu den mit Gift versetzten Getränken in Münchner Supermärkten. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, so die Polizei. Aktuell sind bislang 49 Hinweise eingegangen. „Allen Hinweisen wird nachgegangen - über die Qualität der Spuren lässt sich aktuell noch nichts sagen“, so die Polizei. Die Polizei sei weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, heißt es weiter.

Die Untersuchung der Getränke läuft weiterhin. „Wenn es konkrete Spuren zu weiteren Flaschen gibt, werden wir das natürlich mitteilen“, so die Polizei.

München: Vergiftete Getränke in Supermärkten - Sonderkommission ermittelt weiter

Update vom 4. Juni 2020, 10.34: Noch immer beschäftigten mehrere vergiftete Getränkeflaschen in Supermärkten in München die Polizei. Es gingen bereits zahlreiche Hinweise ein, berichtete die Polizei München bereits am Mittwoch (3. Juni). Im Laufe des heutigen Donnerstags (4. Juni) will sich die Polizei noch einmal zu dem Vorfall äußern. Eine speziell gegründete Sonderkommission ermittelt (siehe unten).

München: Vergiftete Getränke in Supermärkten: Polizei erhält 28 Hinweise - lässt aber zwei Fragen unbeantwortet

Update vom 3. Juni 2020: Vier vergiftete Getränkeflaschen sind in Münchner Supermärkten gefunden worden. Die Polizei bat anschließend um Mithilfe und sucht nach Hinweisen und Zeugen. Bis Mittwochmittag sind 28 Hinweise eingegangen, teilte die Polizei nun mit.

„Da geht's um Getränke, die möglicherweise auch vergiftet worden sind“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hinweise kämen aus der Stadt und dem Landkreis München.

Zum Teil seien die fraglichen Flaschen noch vorhanden, so dass nun Proben der Getränke in einem Labor untersucht werden könnten. „Es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Flasche einfach zu lange in der Sonne stand. Dann kann einem nach ein paar Schlucken auch schlecht werden“, meinte der Sprecher.

Die eigens gegründete Sonderkommission Tox führe in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt nun Tests durch, um Details zu dem Giftstoff zu erhalten. Eine konkrete Spur verfolgen die Beamten nach eigenen Angaben noch nicht. „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.“

München: Vergiftete Getränke in Supermarkt gefunden

Update vom 3. Juni 2020: Einen Tag nachdem die Münchner Polizei mit der Meldung über vergiftete Getränke in Supermärkten im Münchner Westen an die Öffentlichkeit ging, gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Sie nennt weder die betroffenen Märkte, noch um welche Getränke es sich genau handelt. Ebenfalls schweigt die Polizei zu dem verwendeten Lösungsmittel, das in den Flaschen gefunden wurde.

Es gilt jedoch weiter aufmerksam beim Kauf von Getränkeflaschen zu sein, die manipuliert sein könnten. Sollte der Sicherungsring am Schraubverschluss beschädigt sein oder sollten sich Verunreinigungen an der Flasche befinden, bittet die Polizei darum, sich unter 110 zu melden.

München: Mit Gift versetzte Getränke in Supermärkten aufgetaucht - Polizei warnt eindringlich

Erstmeldung vom 2. Juni 2020: München - Wer momentan in München Getränke kauft, muss aufpassen: Es besteht Lebensgefahr. Die Polizei spricht eine dringende Warnung an die Bürger aus, gut Acht zu geben - denn in zwei Supermärkten im Münchner Westen wurde tödliches Gift in Getränkeflaschen entdeckt! Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und sucht nach Zeugen.

Bislang sind dem Team der 22-köpfigen Sonderkommission „Tox“ vier konkrete Fälle bekannt: In den Monaten März und April haben drei Münchner Erfrischungsgetränke gekauft, denen Lösungsmittel beigemischt war. Eine verseuchte Flasche tauchte zudem später noch auf.

München: Vergiftete Getränke - Kunden klagen nach Konsum über Schwindel und Übelkeit

Diese manipulierten Getränkeflaschen wurden in den Verkaufsregalen der Geschäfte platziert. In drei Fällen wurden diese Flaschen durch Kunden erworben und in jeweils geringer Menge konsumiert. Alle drei hierbei betroffenen Personen (eine 34-jährige, eine 42-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann, alle aus München) klagten nach dem Konsum über Schwindel, Übelkeit und Kreislaufbeschwerden.

Bereits der Geruch war merkwürdig und als sie ein paar Schlucke getrunken hatten, fiel ihnen ein seltsamer Geschmack auf. In einem der Getränke hatte sich zudem eine milchige Substanz am Flaschenboden abgelagert. Die beiden Frauen mussten sofort im Krankenhaus behandelt werden. Alle drei klagten nach dem Konsum über Schwindel, Übelkeit und Kreislaufbeschwerden. Inzwischen geht es den Betroffenen wieder gut, doch sie hatten Glück! „Hätten sie jeweils die ganze Flasche getrunken, wären sie gestorben“, sagt Polizei-Sprecher Werner Kraus.

München: Gift in Getränkeflaschen - Frauen aus München müssen behandelt werden

Eine sofortige medizinische Behandlung war bei den zwei Frauen notwendig. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Ermittlungen ergaben sich erst die Tatzusammenhänge. Die vorhandene Gefährlichkeit wurde erst aufgrund der umfangreichen Untersuchungen und Analysen bekannt.

+ In mehreren Münchner Supermärkten sind Getränkeflaschen aufgetaucht, die Gift enthielten (Symbolbild). © dpa / Christoph Soeder

Die Nachforschungen ergaben weiterhin, dass eine vierte Flasche noch vor dem Verkauf als entsprechend manipuliert festgestellt werden konnte. Die Ermittlungen wurden aufgrund der aktuellen Erkenntnisse vom Kommissariat 11 der Münchner Polizei übernommen. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord.

Um welches Lösungsmittel es sich handelt, will er nicht verraten - aus Sorge vor Nachahmern. Auch um welche Lebensmittelmärkte es sich genau handelt, wollen die Ermittler nicht preisgeben. Nur so viel: „Es sind verschiedene Handelsketten. Wir gehen daher nicht davon aus, dass es der oder die Täter auf eine bestimmte Kette abgesehen haben“, erklärt Kraus. Dagegen handelt es sich immer um das gleiche Erfrischungsgetränk - welches, auch das lässt die Polizei derzeit noch offen. „Es kann jedes beliebige Getränk betroffen sein“, warnt Kraus.

München: Getränke mit Gift versetzt: Motiv völlig unklar

Das größte Problem: Das Tatmotiv ist noch völlig unklar. „Es gibt bisher keinerlei Forderungen oder etwas Ähnliches, was ein Ziel erkennen lassen würde“, sagt Kraus. Und eben das macht die Sache so verzwickt: Die Täter könnten überall zuschlagen - in ganz München und bei jedem Getränk! Gleich nach den ersten Vorfällen hat die Polizei umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Dabei fanden die Beamten noch ein viertes vergiftetes Getränk in einem der beiden Supermärkte - rechtzeitig, bevor es jemand kaufen konnte. „Die Untersuchungen und Analysen der Substanz haben etwas gedauert, weshalb wir uns erst jetzt an die Öffentlichkeit wenden“, so Kraus.

München: Polizei warnt vor weiteren Gift-Getränken

Warnmeldung: Es wird dringend empfohlen beim Kauf von Getränkeflaschen mit Schraubverschluss auf die Unversehrtheit des Sicherungsrings zu achten. Teilweise waren an den bisher festgestellten vier Flaschen sichtbare Verunreinigungen feststellbar. Bereits beim Öffnen einer Flasche kann hier unter Umständen ein auffälliger Geruch wahrgenommen werden. Der Geschmack wurde von den bisher betroffenen Personen als bitter und künstlich-chemisch beschrieben. Bei einer entsprechend verdächtigen Flasche sollte die Substanz nicht entsorgt werden, sondern umgehend der Notruf der Polizei, die 110, verständigt werden.

+ Achtung! Jeder Supermarkt und jedes Getränk könnten laut Polizei von Giftattacken betroffen sein. © dpa / Julian Stratenschulte

München: Gift in Getränkeflaschen - Zeugen gesucht

Zeugenaufruf: Gab es ähnliche Vorfälle seit März 2020, bei denen manipulierte Flaschen erworben wurden oder bei denen es im Zusammenhang mit dem Konsum zu den beschriebenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen kam? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 11, SOKO Tox, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Uwe Anspach