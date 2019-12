Brand in München: Behörden lösten zwischenzeitlich KATWARN aus - Feuerwehr nennt aktuellen Stand

Wegen eines Brandes in München hatten die Behörden über die Gefahrenwarn-App KATWARN am Dienstagmorgen Alarm ausgelöst. Das Feuer sorgte für Chaos im Berufsverkehr.

Aufregung am Dienstagmorgen in München .

. Um 8.22 Uhr haben die Behörden KATWARN ausgelöst. Die Warnung wurde später aufgehoben.

ausgelöst. Die Warnung wurde später aufgehoben. Grund war ein Feuer im Tunnel Landshuter Allee.

Update 12.00 Uhr: Nach dem Großeinsatz heute Morgen an der Landshuter Allee kommt es auch Stunden später zu Beeinträchtigungen im Münchner Verkehr. Auf dem Mittleren Ring kommt es weiterhin zu stockendem Verkehr.

Besonders der Abschnitt zwischen dem Landshuter Allee-Tunnel und der Anschlussstelle München-Sendling-Süd fließt der Verkehr noch nicht. Auch zwischen Laim und München-Sendling kommt es weiterhin zu Beeinträchtigungen, wie der ADAC berichtet.

Großeinsatz in München an Landshuter Allee: Fahrzeugausfälle und Behinderungen

Update 11.40 Uhr: Die MVG informiert weiterhin, dass es bei zahlreichen MVG-Buslinien in München wegen hohem Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet zu starken Beeinträchtigungen kommt. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

Weiterhin gilt, man solle auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextanzeigen an den Haltestellen achten. Es soll mit längeren Reisezeiten gerechnet werden.

In München kommt es zu weiteren starken Beeinträchtigungen im Verkehr. Betroffen ist am Mittag die S-Bahn Stammstrecke. Ein Luftballon hat für einen großen Schaden gesorgt.

München: Nach Großeinsatz an Landshuter Allee - Verkehrsbedingte Behinderungen

Update 10.35 Uhr: Während die Verkehrslage in München weiter stark beeinträchtigt ist, meldet die MVG jetzt, dass es auch im öffentlichen Nahverkehr zu Behinderungen kommt. Betroffen sind die Buslinien 53, 62, 63, 144 und 153. Es ist mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Weiter heißt es, dass die Haltestellen Landshuter Allee, Schlörstraße und Donnersbergerstraße derzeit in beiden Richtungen nicht angefahren werden können. Auch die Haltestelle Schlörstraße kann in beiden Richtungen nicht angefahren werden.

Die MVG rechnet damit, dass die Behinderungen noch bis 11.00 Uhr andauern werden. Es wird gebeten, auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextinformationen an den Haltestellen zu achten.

München: Nach KATWARN-Meldung - Verkehr in München stark beeinträchtigt

Update 10.07 Uhr: Der Verkehr auf dem Mittleren Ring um München ist derweil fast komplett zum Erliegen gekommen. Auf dem Mittleren Ring in Richtung Norden staut sich der Verkehr zurück bis nach Obergiesing. Hier geht gar nichts mehr.

In Richtung Süden entspannt sich die Lage. Hier ist der Tunnel auch schon wieder freigegeben.

Auch in Fürstenfeldbruck kam es zu einem Großeinsatz: Am Montagabend war es zu einem Brand in einem mehrgeschossigen Haus in der Buchenau in Fürstenfeldbruck gekommen. Eine Frau konnte nur noch tot geborgen werden.

Update 9.52 Uhr: Wie die Feuerwehr mitteilt, sind die Arbeiten am Landshuter Alle-Tunnel erledigt. Die Sperrung der Oströhre (Richtung Norden) bleibt allerdings bis auf Weiteres bestehen. Der Tunnel muss erst wieder von Experten untersucht und abgenommen werden, bevor er freigegeben werden kann.

Unsere Arbeit im #LandshuterAllee-Tunnel ist getan. Die Sperrung der Oströhre (Richtung Norden) bleibt bis auf Weiteres bestehen, eine Freigabe wird erst nach einer Kontrolle von Fahrbahn und Tunnelbauwerk erfolgen. #Neuhausen #MittlererRing #wirfuerMuenchen — Feuerwehr München (@BFMuenchen) December 17, 2019

München - Feuer: Behörden lösen KATWARN nach Brand aus - Röhre freigegeben

Update 9.20 Uhr: Neue Informationen: Die Feuerwehr teilt mit, dass die Weströhre im Landshuter Allee-Tunnel (Richtung Süden) wieder freigegeben ist. Der Verkehr fließe dort wieder.

Update 8.40 Uhr: Wie die Feuerwehr jetzt mitteilt, sei das Feuer mittlerweile gelöscht. „Die Röhren sind vom Rauch befreit. Die Warnung für die Anwohner ist aufgehoben. Nachlöscharbeiten laufen, die Sperrung besteht weiterhin.“

Das Feuer im #LandshuterAllee-Tunnel ist gelöscht, die Röhren sind vom Rauch befreit. Die Warnung für die Anwohner ist aufgehoben. Nachlöscharbeiten laufen, die Sperrung besteht weiterhin. #Neuhausen #MittlererRing #wirfuerMuenchen pic.twitter.com/oZR95Vjh75 — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 17. Dezember 2019

KATWARN in München ausgelöst: Brand in Tunnel

Unsere Erstmeldung vom Dienstagmorgen:

Im Tunnel an der Landshuter Allee ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Behörden haben um 8.22 Uhr KATWARN über die gleichnamige Gefahrenwarn-App ausgelöst. Die Bevölkerung wird angehalten, sofort Fenster und Türen zu schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Zudem sollen Autofahrer den Bereich großräumig umfahren.

+ Ein Foto vom Einsatz-Ort. © Kathrin Czoppelt

Das Feuer ist zwar unter Kontrolle, jedoch gebe es starke Rauchentwicklung um den Tunnel sowie in Richtung Norden. In der KATWARN-Warnung ist von einem „Großbrand“ die Rede.

Nach ersten Informationen hatte mitten im morgendlichen Berufsverkehr auf dem Mittleren Ring ein Auto gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr auf Twitter gab es am Dienstag eine „massive Rauchentwicklung“. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von Chaos im Berufsverkehr. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand.

Unten sehen Sie die Warnung im Wortlaut.

KATWARN in München ausgelöst: Die Warnung im Wortlaut

Auf katwarn.de ist zu lesen:

Großbrand Landeshauptstadt München meldet: Warnung Großbrand. Gültig ab 17.12.2019, 08:22.

Feuer im Tunnel Landshuter Allee, Feuer in Gewalt, derzeit noch starke Rauchentwicklung um den Tunnel und in Richtung Norden

Hinweise:

Bitte schließen Sie sofort Fenster und Türen.

Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab.

Autofahrer werden aufgefordert, den Bereich großräumig zu umfahren.

