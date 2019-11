Bewegender Twitter-Hinweis: Münchner Polizei reagiert mit klarer Ansage - „Respektiere deine Mutter“

Der kleine Noah hat seiner Mutter eine klare Ansage gemacht. Die Polizei München bekam Wind von der Sache - und reagierte mit einer seltenen Einladung.

Polizeiuniformen beeindrucken den kleinen Noah (5) aus München ganz besonders.

ganz besonders. Seine Mutter musste sich deshalb kritisch beäugen lassen.

musste sich deshalb kritisch beäugen lassen. Die Polizei bekam Wind von der Sache - und lud die gescholtene Mama ein.

München - So eine Polizeiuniform macht schon einiges her. Im blauen Gewand und mit Pistole am Gürtel durch die Straßen von München zu spazieren - das findet auch der kleine Noah beeindruckend. Offenbar so sehr, dass er seiner Mutter eine klare Ansage gemacht hat.

„Mama, die sieht ja cool aus. Viel cooler als du“, stellte der Fünfjährige fest, nachdem er eine Beamtin auf einem Twitter-Foto der Münchner Polizei entdeckt hatte. „Sie hat eine Pistole. Du hast nie eine Pistole“, ließ der Bursche eine schlüssige Begründung umgehend folgen.

München: „Du hast nie eine Pistole“ - Noah (5) „lästert“ über Mama - die Polizei bekommt es mit

In einem Kommentar unter dem Tweet der Einsatzkräfte hat Noahs Mutter vom schonungslosen Hinweis ihres Sohnes berichtet. Das brachte die Social-Media-Abteilung der Polizei auf eine Idee.

1/2 Als der 5-jährige Noah letzten Dienstag unseren Beitrag zu den Wirtschaftskriminalisten sah, sagte er ganz frech zu seiner Mutter: „Mama, die sieht ja cool aus! Viel cooler als du!“ pic.twitter.com/Ie1m5u01mN — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 15, 2019

Kurzerhand wurde die gescholtene Mama aufs Revier bestellt - zu einem professionellen Fotoshooting. „Da es sich hierbei eindeutig um einen Verstoß gegen §1 des ResMuG (Respektiere-deine-Mutter-Gesetz) handelt, konnten wir diese Aussage nicht stehen lassen und haben Mama zu uns eingeladen“, berichtet die Polizei in einem weiteren Tweet.

„Die coolste Mama in ganz München“: Polizei spricht seltene Einladung aus

Auf dem beigefügten Foto ist Noahs Mutter in einer schicken Uniform zu sehen - befreit lächelnd und die rechte Hand ohne Scheu auf den Gürtel gelegt, der die Dienstwaffe am Körper hält.

Das dürfte auch den Sohnemann beeindruckt haben. Passend dazu twittert die Polizei: „Lieber Noah, wer hat nun die coolste Mama in ganz München?“

+ Noahs Mutter durfte ein Fotoshooting der besonderen Art absolvieren. © Twitter/Polizei München lks

