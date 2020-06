Mitten in München: Kleintransporter rast in Menschengruppe - Rocker attackieren Opfer mit Messer  - Polizei fahndet 

Großeinsatz in München: Kleintransporter rast in eine Menschengruppe - es gibt Verletzte. Die Polizei ermittelt im Rocker-Milieu.

Ein Mercedes Vito rast mitten in München in eine Menschengruppe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich um einen gezielten Angriff gehandelt haben. Bayerns Innenminister spricht von „Bandenkrieg“.

Ein Kleintransporter ist in München am Mittwochnachmittag (10. Juni) gegen 16 Uhr in eine Menschengruppe gefahren - es gab Verletzte.

am Mittwochnachmittag (10. Juni) gegen 16 Uhr in eine Menschengruppe gefahren - es gab Verletzte. Es soll sich nach Angaben der Polizei um einen gezielten Angriff gehandelt haben.

Die Täter flüchteten in einem Mercedes Vito und zwei weiteren Fahrzeugen. Es gab bereits eine Festnahme.

Großeinsatz in München Polizei ermittelt in Rocker-Milieu

Update vom 10. Juni, 21.18 Uhr: Wohl mit voller Absicht ist ein dunkler Mercedes Vito in eine Menschengruppe auf einen Gehweg in München gefahren. Täter und Opfer kannten sich nach Angaben der Münchner Polizei. Die Ermittler sprechen von einem Zusammenhang im Rocker-Milieu.

„Offensichtlich haben wir es mit einer äußerst brutalen Auseinandersetzung polizeibekannter Rockergruppen zu tun“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem Sender „Antenne Bayern“, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

„Es ist unerträglich, dass solche Bandenkriege auf offener Straße in München ausgetragen werden. ... Dass inzwischen bereits die ersten Tatbeteiligten festgenommen werden konnten, ist ein großartiger Erfolg unserer Polizei“, so der Minister weiter.

Die Polizei München bestätigte zunächst noch keine Festnahme. Die Täter sind mit dem Kleintransporter und zwei weiteren Fahrzeugen auf der Flucht, hieß es vonseiten der Ermittler. Drei Männer (42, 56 und 45) wurden bei dem Vorfall verletzt. „Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich“, so die Polizei.

München: Vier Rocker im Mercedes Vito auf der Flucht

Update vom 10. Juni, 19.04 Uhr: Wie tz.de berichtet, handelt es sich bei dem gesuchten Auto um einen schwarzen Mercedes Vito. Vier Männer sollen in dem Wagen gesessen haben. Der Vorfall am Mittwochnachmittag mitten in München schockiert: Erst steuerte ein Mann den Mercedes nach ersten Erkenntnissen in eine Menschengruppe, danach stiegen vier Männer aus dem Mercedes aus, prügelten auf die Opfer ein und verletzten sie auch mit Messern.

Die Polizei fahndet jetzt weiterhin im Großraum München nach den Tätern und dem schwarzen Fahrzeug. Bei dem Vorfall wurden drei Männer (s.u. Update vom 10. Juni; 18.22 Uhr) schwer verletzt.

Ausdrücklich weist die Polizei nochmals daraufhin, dass für die Münchner keine Gefahr besteht und sie sollten sich bitte nicht von der Schutzausrüstung der Einsatzkräfte verunsichern lassen. Weitere Hintergründe und Details zur Tat will die Polizei München erst wieder auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt geben.

München: Fahrzeug rast in Menschengruppe - Rocker auf der Flucht

Update vom 10. Juni, 18.53 Uhr: War es ein Streit unter Rockern? Die Polizei München hat bereits bestätigt, dass es sich bei dem Angriff um einen Streit aus dem Rockermilieu handelt. Eine Augenzeugin soll beobachtet haben, dass ein schwarzer Mercedes in den Vorfall in München in der Ungererstraße (Schwabing-Freimann) verwickelt gewesen sein soll.

„Vier bullige Männer seien ausgestiegen und hätten dann eine Gruppe von vier Personen angegriffen“, twittert der Nachrichtenkanal BR24 und beruft sich auf Informationen seines Polizeireporters.

Die Kriminalpolizei ist auch im Einsatz und beginnt mit der Tatortarbeit.

Die Informationen der uniformierten Kolleginnen und Kollegen werden gesammelt, Spuren gesichert und Zeugen vernommen.



Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiterhin. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Mitten in München: Auto rast in Menschengruppe - Polizei äußert Verdacht

Update vom 10. Juni, 18.26 Uhr: Die Polizei München bestätigte, dass es sich bei der Tat um einen Angriff aus dem Rockermilieu und zwei verfeindete Rocker-Gruppen handelt. Über eine „Rocker-Rache“ hatte die Bild zuvor spekuliert.

Großeinsatz in München: Polizei nennt Details zu den Opfern

Update vom 10. Juni, 18.22 Uhr: Nachdem ein Auto in eine Menschengruppe in München gerast ist, hat die Polizei Details zu den drei Opfern bekannt gegeben. Bei den Schwerverletzten handelt es sich laut tz.de um zwei Münchner (42 und 56 Jahre alt) und einen 45-Jährigen aus dem Landkreis München.

+ Mitten in München rast ein Kleintransporter in eine Menschengruppe auf einem Gehweg. Am Tatort liegen Dosen und ein umgekippter Roller. © dpa / Matthias Balk

Mitten in München: Auto rast in Personengruppe - Insassen verprügeln Opfer - Polizei fahndet

Erstmeldung vom 10. Juni 2020

München - Großeinsatz in München: Hubschrauber kreisen laut Augenzeugen tief über dem Norden der Stadt. Der Bereich um den Einsatzort in München Stadtteil Schwabing Freimann hat die Polizei nach eigenen Angaben großräumig abgesperrt. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Auto und dessen Insassen. Die tz.de* berichtet über den Großeinsatz in München im Bereich Nordfriedhof.

München: Auto rast in Menschengruppe - drei Verletzte

Ein Auto ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei zielgerichtet in eine Menschengruppe gerast. Dann sollen die Insassen ausgestiegen sein und verprügelten die Gruppe, twittert die Polizei. Danach flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug.

Bei der Tat wurden drei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Bei der Tat wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen verletzt.

Alle werden in Krankenhäuser gebracht.



Bitte nicht verunsichern lassen, bei solchen Einsätzen tragen viele der Kollegen/innen, je nach Verwendung, aus Gründen der Eigensicherung Schutzausstattung. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Großeinsatz in München: Polizei fahndet nach Fahrzeug und Tätern

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag (10. Juni) in der Ungererstraße im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann. Wie br.de berichtet, sollen sechs Insassen des Autos auf die Gruppe losgegangen sein. „Es deutet einiges darauf hin, dass die Personen sich gekannt haben“, zitiert der Sender zudem einen Sprecher der Polizei München.

Das erklärt auch einen Satz, den die Polizei München im Zusammenhang mit dem Großeinsatz twitterte: „Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch.“

In einem weiteren Tweet beruhigt die Münchner Polizei die Bevölkerung: „Bitte nicht verunsichern lassen, bei solchen Einsätzen tragen viele der Kollegen/innen, je nach Verwendung, aus Gründen der Eigensicherung Schutzausstattung.“

+ Auto fährt in Menschengruppe: Die Polizei hat den Einsatzort in München weiträumig abgesperrt. © Nadja Hofmann

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Weitere Einzelheiten sind zunächst nicht bekannt.

Wir haben den Bereich um den Einsatzort großräumig abgesperrt.



Im gesamten Bereich rund um die Ungererstrasse/Domagkstrasse (alte Heide) kommt es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen.



Bitte diesen Bereich weiträumig umfahren. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020









