Messerattacke eines Fremden aus dem Nichts: Münchner flüchtet in Todesangst auf Baustelle

Ein Mann ist in München an einer Bushaltestelle mit einem Messer bedroht worden. Auch als er auf eine nahegelegene Baustelle floh, war er vor dem Angreifer noch nicht sicher. Die Polizei rückte aus und nahm einen 43-Jährigen fest.

München: Mit Messer bedroht - Mann flieht auf Baustelle

Lesen Sie nachfolgend die Pressemeldung der Polizei München im Wortlaut: „Am Montag, 02.12.2019, gegen 08.00 Uhr, zog ein 43-jähriger Münchner an einer Bushaltestelle in der Chiemgaustraße unvermittelt ein Messer und machte Stichbewegungen in Richtung eines 37-jährigen Münchners, der ebenfalls an der Bushaltestelle wartete. Der 37-Jährige flüchtete auf eine nahegelegene Baustelle.

Allerdings konnte der 43-Jährige dort sein Opfer erneut stellen und griff ihn mit einer Spitzhacke an, die er einem Bauarbeiter entrissen hatte. Der 37-Jährige konnte durch geschicktes Ausweichen und mithilfe eines Besens den Angriff abwehren. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Mann muss in München zu ungewöhnlichem „Schutzschild“ greifen

Der 43-Jährige flüchtete anschließend in einen Linienbus. Dort konnte er schließlich durch die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte der Polizei festgenommen werden.

Er wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt und aufgrund seines auffälligen Verhaltens in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) geführt.“

