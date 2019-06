Mann zückt Handgranate in Münchner Bordell - Spezialkräfte rücken an

Böse Überraschung in einem Bordell in München-Laim: Ein Gast betrat das Etablissement mit einer Handgranate.

München - Ein 60-jähriger Münchner befand sich am Montag gegen 2.00 Uhr als Gast in einem Bordell in der Landsberger Straße. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 33-jährigen Angestellten, in deren Verlauf sich der 60-jährige Gast immer wieder beschwerte, wie die Polizei München meldet. Der Mann verließ schließlich das Bordell, kündigte aber an, wiederzukommen. Als er wenig später zurückkehrte, zog er aus seiner Tasche eine Handgranate und wollte deren Sicherungsstift ziehen.

Dramatische Szenen in München: Granate fiel auf den Boden

Der Angestellte wollte dies verhindern und stieß den Mann aus dem Lokal, wo er ihn zu Boden riss. Vor dem Gebäude entstand ein Gerangel, in dessen Verlauf die mutmaßliche Granate ebenfalls zu Boden fiel. Neben der Polizei wurden Spezialkräfte und ein Sprengstoffhund zum Ereignisort beordert. Die Spezialkräfte konnten feststellen, dass es sich tatsächlich um eine Handgranate russischer Herkunft handelte, die jedoch komplett leer war. Zünder und Sprengstoff waren entfernt. Der 60-Jährige erlitt durch die körperliche Auseinandersetzung mit dem Angestellten eine Verletzung am Sprunggelenk.

München: Gast muss sich wegen Verdachts der Bedrohung verantworten

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hat er sich wegen des Verdachts der Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens zu verantworten. Er wurde nach Abschluss aller polizeilichen Anschlussmaßnahmen aufgrund seiner Verletzung stationär im Krankenhaus belassen. Der 33-jährige Angestellte des Bordells blieb unverletzt.

