Tragisches Unglück auf Party: 23-Jähriger stirbt - Ursache wirft Fragen auf

Ein tragisches Unglück hat sich auf einer Party in München ereignet. Für einen 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

München - Ein schrecklicher Unfall hat sich auf einer Party in der Dachauer Straße in München ereignet. Wegen ausgetretenem Gas in einer Halle in der Dachauer Straße wurde am Sonntagvormittag gegen 10.15 Uhr die Einsatzzentrale der Polizei München alarmiert.

Mann stirbt auf Party in München: Abgase eingeatmet?

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde in dem Gebäude eine Party gefeiert. Für die Versorgung der Musikanlage mit Strom wurde ein mit Diesel betriebenes Stromaggregat eingesetzt. Dieses war unmittelbar in der Nähe des DJ-Pults aufgebaut.

Wie die Polizei mitteilt, war die Belüftung des Gebäudes offenbar nicht ausreichend. In Folge sammelten sich Abgase im Raum an. Ein 23-jähriger Münchner atmete die Abgase ein. Warum er sich in der Nähe des Aggregats aufhielt, ist noch nicht klar, so die Polizei.

23-Jähriger stirbt nach Party im Krankenhaus: Polizei ermittelt

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr München vor Ort eintrafen, reanimierten sie im Gebäude den 23-Jährigen. Unter laufender Reanimation wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Vier weitere Menschen mussten durch die Feuerwehr versorgt werden, teilt die Polizei mit. Sie hatten sich im Rahmen von Erste-Hilfe-Maßnahme verletzt. 16 weitere Personen hielten sich unverletzt vor der Halle auf.

Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Zuvor konnte es aufgrund der Abgase nicht von der Polizei betreten werden. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.

mm/tz