Münchner (30) winkt scheinbar S-Bahn zu - das wird ihm zum Verhängnis

Der 30-Jährige war laut der Polizei München offenbar alkoholisiert, als es zu dem tödlichen Fall kam: Der Münchner stolperte beim Rückwärtsgehen und stürzte auf die Gleise.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Montagmorgen am S-Bahnhof Rosenheimer Platz.

Ein 30-jähriger Münchner befand sich nahe an der Bahnsteigkante und winkte, offenbar betrunken, mehreren S-Bahnen zu.

Dann strauchelte er und fiel auf die Gleise.

München - Pendler in ganz München haben das Chaos am Montagmorgen in wacher Erinnerung. Offiziell war von Personen auf dem Gleis die Rede. So auch die Durchsagen in den verspäteten S-Bahnen und auf den Bahngleisen. Nun gibt die Polizei München bekannt, welcher traurige Fall die Ursache für das Chaos war.

Die Polizei München berichtet:

Am Montag (09.12.2019) gegen 05:10 Uhr, befand sich ein augenscheinlich alkoholisierter 30-jähriger Münchner an einem Bahnsteig des S-Bahnhofes Rosenheimer Platz.

Der 30-Jährige befand sich sehr nah an der Bahnsteigkante und winkte nach ersten Erkenntnissen der einfahrenden S-Bahn zu. Hierbei bewegte er sich rückwärts entlang des Sicherheitsstreifens in Fahrtrichtung der S-Bahn und geriet ins Straucheln.

Münchner (30) geht rückwärts an S-Bahnsteig entlang - dann fällt er ins Gleis und wird überrollt

Der 30-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den Gleisbereich. Er wurde trotz eingeleiteter Schnellbremsung von dem Triebwagen erfasst und tödlich verletzt. Der 53-jährige Zugführer musste aufgrund des Ereignisses durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden.

