Täter flüchtig: Mädchen (11) in München vergewaltigt - Polizei verrät Details

Aktuelle Pressekonferenz

+ © dpa / Patrick Pleul Mädchen (11) in München vergewaltigt. (Symbolbild) © dpa / Patrick Pleul

In München ist am Dienstag ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt worden. Der Täter ist flüchtig. In einer Pressekonferenz verrät die Polizei nun Details zur Tat.