Leiche in München entdeckt: Polizei veröffentlicht Foto des unbekannten Toten - und hofft auf Hinweise

© picture alliance / Karl-Josef Hi / dpa Picture-Alliance / Karl-Josef Hildenbrand

© picture alliance / Karl-Josef Hi / dpa Picture-Alliance / Karl-Josef Hildenbrand

In München wurde ein unbekannter Toter gefunden. Die Polizei hat nun ein Foto veröffentlicht und bittet um Hinweise.

In München wurde bereits im Oktober 2018 ein unbekannter Toter gefunden.

Die Polizei hat ein Bild des Mannes veröffentlicht.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

München - Am Dienstag, 30.10.2018, wurde ein lebloser Mann an einer Parkbank in der Nähe der Theresienwiese aufgefunden. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte er bislang nicht identifiziert werden.

+ Dieses Foto eines unbekannten Toten hat die Polizei veröffentlicht. © Polizei München

Der Mann war offenbar ohne festen Wohnsitz und nächtigte in einem Schlafsack im Freien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo kurze Zeit später der Tod festgestellt wurde. Das hat die Polizei München am Freitag (6. Dezember 2019) bekannt gegeben.

Unbekannter Toter in München gefunden - Polizei bittet um Hinweise

Beschreibung des Mannes: 40 bis 60 Jahre alt, 180 cm groß, 70 kg schwer; er trug schwarze Turnschuhe mit weißem Emblem (zur weiteren Bekleidung ist nichts bekannt); er hatte eine stahlfarbene, etwa 1 cm dicke Panzerkette sowie ein Kupferarmband am linken Arm;

Tattoos: Laienhaftes Kreuz an der Oberseite des linken Unterarms, drei Punkte an der Oberseite des linken Handgelenks. Sein Schlafsack war außen schwarz und mintfarben, innen rosa.

Die Polizei bittet zur Ermittlung der Identität des Toten um Hinweise aus der Bevölkerung (Telefonnummer: 089/29 10-0)

mm/tz

Über sämtliche Nachrichten aus der Landeshauptstadt halten wir Sie im München-Ressort von tz.de* auf dem Laufenden.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.