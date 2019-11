Geplanter Auftritt von umstrittenem Musiker erhitzt die Gemüter: „Die Töne, die man von ihm hört ...“

Skandal-Rapper Kollegah will für ein Konzert nach München kommen. Nun formiert sich Widerstand gegen den Besuch des 35-Jährigen.

Wirbel um Konzert in München: Der geplante Auftritt von Skandal-Rapper Kollegah erhitzt die Gemüter.

Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, antisemitische und homophobe Texte zu produzieren.

Mehrere Politiker haben den Veranstalter aufgefordert, das Konzert abzusagen.

München - Viele Grundschullehrer zucken zusammen, wenn sie seine Texte hören. Skandal-Rapper Kollegah gilt als Verfechter der expliziten Sprache. Immer wieder wird dem 35-Jährigen vorgeworfen, antisemitische, frauen- und schwulenfeindliche Inhalte zu bedienen.

Bei der Echo-Verleihung 2018 hatte Kollegah gemeinsam mit seinem Rap-Kollegen Farid Bang für einen mächtigen Skandal gesorgt. Nachdem die beiden umstrittenen Musiker ausgezeichnet worden waren, gaben renommierte Künstler wie Marius Müller-Westernhagen ihre Preise zurück. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte die Prämierung der Skandal-Rapper seinerzeit als „beschämend“ bezeichnet.

Kollegah in München: Politiker wollen Auftritt verhindern

Auch Ende des Jahres 2019 wird Kollegah nicht überall mit offenen Armen empfangen. Am Dienstag (12. November) hatte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker gegen ein Konzert des 35-Jährigen protestiert. „Wer versucht, unsere Toleranz zu missbrauchen, der ist kein Vertreter von Meinungsfreiheit, sondern von Dummheit“, hatte Reker in einer emotionalen Ansprache deutlich gemacht. Den Auftritt des 35-Jährigen verhinderte das nicht.

Nun regt sich auch in München Widerstand. In der bayerischen Landeshauptstadt soll Kollegah am 14. Dezember seine Hits zum Besten geben - für diesen Tag ist ein Konzert des Deutsch-Kanadiers in der Event-Location „Backstage“ angekündigt. Zwei Münchner Politikern hat es angesichts dieser Aussichten die Vorweihnachtsstimmung gründlich verhagelt. Bild (Vorsicht, Bezahlschranke) berichtet über ihre Befürchtungen.

München: Wirbel um geplantes Kollegah-Konzert - „eindeutig frauenverachtend und homophob“

„Ich sehe das Konzert sehr kritisch. Die Töne, die man von Kollegah hört, sind eindeutig mit antisemitischen Signalen und Stereotypen kontaminiert“, äußert sich CDU-Mann Ludwig Spaenle, Bayerns Antisemitismus-Beauftragter.

Münchens Grünen-Chef Dominik Krause bläst ins gleiche Horn. Er fordert den Veranstalter auf, das Konzert abzusagen. „Es sollte nicht im Backstage stattfinden vor so vielen Jugendlichen“, warnt Krause. Kollegahs Texte erscheinen dem 29-Jährigen „eindeutig frauenverachtend und homophob“ sowie mit „kruden KZ-Vergleichen“ gespickt.

Backstage-Chef Hans Georg Stocker teilt die Bedenken offenkundig nicht. Bislang gibt es offenbar keine Bestrebungen, das Konzert abzusagen.

