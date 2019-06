Kleinkind bei praller Sonne in Auto eingesperrt - folgenschwere Aktion löst dramatische Szenen aus

Bei praller Sonne wurde ein Kleinkind in einem Auto eingesperrt (Symbolbild).

Beamte der Polizei mussten in München einer verzweifelten Mutter zu Hilfe eilen. Ihr kleines Kind musste bei sengender Hitze aus einem Auto befreit werden.

München - Am Dienstag, 18.06.2019, gegen 17.30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion 45 (Pasing) von einer 39-jährigen Mutter verständigt, da sich ihr einjähriges Kind in ihrem geparkten Pkw-Audi, welcher in der prallen Sonne stand, eingesperrt hatte.

München: Kleinkind bei praller Sonne in Auto eingesperrt

Als die 39-Jährige ihr Fahrzeug geparkt hatte, stieg sie aus und wollte ihr Kind vom Rücksitz nehmen. Das Kind hatte zuvor den Fahrzeugschlüssel zum Spielen bekommen, wobei es die Zentralverriegelung betätigte.

Durch die verständigten Polizeibeamten konnte das Kind aus dem Pkw befreit werden, indem sie die Fahrertür gewaltsam öffneten. Ein hinzugezogener Rettungswagen stellte keine gesundheitlichen Folgen bei dem Kind fest.

Präventionshinweis der Polizei München:

Die Münchner Polizei rät, den Fahrzeugschlüssel nicht den Kindern zum Spielen zu geben. Oft seien die Kinder aufgrund ihres Alters nicht in der Lage, die Tür von innen zu öffnen.

mm/tz

Mehr News aus München bei tz.de*:

Die bayerische Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) hat die Münchner Brauerei Hacker-Pschorr für ein Online-Video über eine PR-Veranstaltung scharf kritisiert.

Drei Betrüger haben versucht, eine Münchnerin (63) übers Ohr zu hauen. Doch die Frau reagierte genau richtig - und führte die Polizei zu den Tätern.

Video: Tipps für eine stressfreie Autofahrt mit Kindern

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.