Münchner erlebt vor Abgabe seiner Doktorarbeit üble Überraschung - Jodel-Community leidet mit

Viel Mitgefühl bekam ein User der Jodel-App aus München für das Foto seiner Doktorarbeit. Als er die fertige Dissertation in den Händen hielt, traute er seinen Augen nicht.

Der Abgabe einer Abschlussarbeit fiebert wohl jeder aufgeregt entgegen.

Ein Münchner erlebte dabei jedoch eine böse Überraschung.

Über die Jodel-App teilte er ein Bild seiner misslichen Situation.

München - Egal ob Bachelorarbeit, Facharbeit oder Dissertation: Wer über lange Zeit an einer Abschlussarbeit geschrieben hat, kennt den erlösenden Moment, wenn endlich die Abgabe ansteht.

Dass der Augenblick, wenn man die fertige Arbeit endlich gedruckt in den Händen hält, jedoch auch Frust auslösen kann, zeigt jetzt ein Jodel-Foto aus München.

München: Bittere Überraschung vor Abgabe der Doktor-Arbeit - Jodel-Foto bewegt Community

Auf dem Bild zu sehen ist eine Doktorarbeit - gebunden in einem blauen Umschlag. In großen Lettern ist darauf allerdings nicht „Dissertation“ zu lesen - sondern „Dissertaiton“. Ein kleiner Schreibfehler mit großer Wirkung: So wird der betreffende Doktorand seine fertige Arbeit wohl nicht abgeben können. „You had one Job“ - „du hattest eine Aufgabe“, heißt es außerdem.

„Was für 1 flye dissertaiton!“, steht unter dem Jodel-Foto geschrieben, das auf Facebook für große Erheiterung sorgt. Neben vielen Lachern melden sich auch andere Leidtragende zu Wort, die beim Druck ihrer Abschlussarbeiten mit ähnlichen Fehlern umgehen mussten.

„Ich hab auch erst ne Stunde vorm Ausdrucken gemerkt, dass auf der ersten Seite die ganze Zeit ,Martikelnummer‘ stand“, lautet einer der Kommentare. Die betreffende Absolventin hatte den Fehler aber offenbar gerade noch rechtzeitig bemerkt.

München: Bei Jodel-Community löst Foto Entsetzen aus: „Hätte mir die Kugel gegeben“

Bei anderen Usern der Jodel-Community scheint allein schon das Foto der missglückten Dissertation für Schweißausbrüche zu sorgen. Mit Texten wie „Oh Gott, stell dir mal vor, uns wäre sowas passiert... Mental Breakdown Hoch 10“ werden weitere Kommilitonen, Kollegen oder Mitschüler unter dem Jodel-Bild auf Facebook verlinkt.

Dabei wird es teilweise drastisch. „Ich hätte mir die Kugel gegeben, wenn das bei mir passiert wäre“, schreibt ein Jodel-Nutzer zu dem Doktorarbeits-Fail.

Jodel-Bild aus München bewegt Community - Fehler bedeutet wohl Extra-Aufwand vor Abgabe

Wie die betreffende Person mit dem Fehler auf dem Einband ihrer Dissertation - beziehungsweise „Dissertaiton“ - umgegangen ist, ist leider nicht bekannt. Vermutlich musste sie jedoch noch einmal ein wenig extra Aufwand betreiben, bis sie die fertige, fehlerfreie Doktorarbeit schließlich in den Händen halten konnte.

