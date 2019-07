Horror-Entdeckung am Münchner Hauptbahnhof: Stark blutender Mann - Kripo ermittelt

Am Hauptbahnhof in München wurde ein stark blutender Mann gefunden (Symbolbild).

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein stark blutender Mann am Hauptbahnhof in München gefunden. Wie es zu seiner schweren Verletzung kam, ist bislang unklar.

München - Am Dienstag, 09.07.2019, im Zeitraum zwischen 04.15 und 04.40 Uhr, kam es am Münchner Hauptbahnhof zu einem versuchten Tötungsdelikt. Hierbei gerieten ein 45-jähriger Münchner und ein 31-Jähriger mit malischer Staatsangehörigkeit im Bereich des südlichen Zugangs zum Hauptbahnhof (von der Bayerstraße aus) in Streit. Das vermeldet die Polizei in ihrem Pressebericht von Mittwoch.

Im Verlauf des Streits kam es zu einem Gerangel und letztendlich zum Gebrauch eines spitzen und scharfkantigen Gegenstandes. Mit diesem versetzte der 31-Jährige dem 45-Jährigen eine stark blutende Stich- und Schnittverletzung im Bereich des Schlüsselbeins. Danach entfernte er sich. Der 31-Jährige war dabei in Begleitung einer weiteren bislang unbekannten Person.

Hauptbahnhof München: Passant findet stark blutenden Mann - Hintergründe rätselhaft

Ein Passant fand den Verletzten am Tatort liegend vor und verständigte die Sicherheitskräfte. Der 45-Jährige wurde daraufhin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der durchgeführten Sofortfahndung konnte schließlich der 31-Jährige als Tatverdächtiger in einer Seitenstraße durch Polizeibeamte festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Mordkommission des Polizeipräsidiums München übernommen.

Die Ursache des Streits und inwieweit eine Tatbeteiligung des unbekannten Begleiters vorliegt, bedürfen noch weiterer umfassender Ermittlungen. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Haftbefehlsantrag wegen versuchten Totschlags gestellt. Er wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

