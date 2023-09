„Reparatur bis morgen“: Münchner Hauptbahnhof wohl erst Freitag wieder anfahrbar ‒ Grund für Störung bekannt

Von: Leyla Yildiz, Elisa Buhrke

Der Bahnverkehr Richtung München liegt lahm. Aufgrund eines Oberleitungsschadens können keine Züge in den Hauptbahnhof einfahren.

Update, 17.45 Uhr: Der Oberleitungsschaden am Bahnhof Laim hat nicht nur für stillstehende Züge gesorgt, sondern auch für gestrandete Fahrgäste und verzweifelte Pendler. Wie lange das noch so geht, steht noch nicht fest. Die großflächigen Einschränkungen nach dem Vorfall vom Mittag würden noch bis in die Nachtstunden hinein anhalten, sagte eine Bahn-Sprecherin am späten Nachmittag.

Die Reparatur selbst dauere aber sicherlich länger. „Ob der Verkehr am Freitag wieder flüssig läuft, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.“ Immerhin sei es inzwischen gelungen, einzelne Züge über den Güterbahnhof Laim umzuleiten. Dennoch werde weiterhin dringend von Fahrten von und nach München abgeraten, betonte die Sprecherin.

München: Schaden an Oberleitung bei Bauarbeiten von S-Bahn-Stammstrecke entstanden

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Bagger bei Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke im Bereich München-Laim ein komplettes Quertragwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt, beschädigt. Dadurch war die wichtige Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing stillgelegt. Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke der Landeshauptstadt wurde mit wenigen Ausnahmen komplett eingestellt.

Die Panne bei den Bauarbeiten hatte zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen zur Folge, andere Züge endeten vorzeitig oder fuhren von anderen Bahnhöfen ab. Viele Fernreisende konnten dadurch ihre Fahrt in München nicht antreten oder ihr Ziel nicht erreichen. Auch der Nahverkehr in der gesamten Region war stark beeinträchtigt, da Regionalzüge und auch das S-Bahn-Netz von Ausfällen und abweichenden Linienführungen betroffen waren.

Wegen Schaden an Oberleitung in München: Fahrgäste suchten sich andere Reisemöglichkeiten

Eine Ausnahme bildeten die Diesel-Züge der BRB ins bayerische Oberland, die laut elektronischem Fahrplan normal fuhren. Auch die S7, die erst hinter Laim auf die Stammstrecke - die zentrale Strecke aller S-Bahn-Linien durch die Münchner Innenstadt - einfädelt, fuhr bald weiter. Gestrandete Fahrgästen versuchten anderweitig an ihr Ziel zu kommen. So kam es beispielsweise zu Streit um freie Taxen zwischen den Wartenden.

Stunden nach dem Vorfall gelang es der Bahn zudem, dass zumindest die ICE-Züge Hamburg-Berlin-Nürnberg-München und Hamburg-Dortmund-Frankfurt-Stuttgart-München wieder im Zwei-Stunden-Takt nach München verkehren konnten. Damit wurde die Landeshauptstadt zumindest einmal pro Stunde wieder ans Fernverkehrsnetz angeschlossen.

Update, 16.05 Uhr: Nach wie vor können Züge den Münchner Hauptbahnhof nicht anfahren. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, „sind Zugfahrten von und zum Münchner Hauptbahnhof sowie auf der Stammstrecke bis auf Weiteres nicht möglich“.

Mittlerweile waren DB-Techniker an der kaputten Oberleitung zu Gange. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Bagger bei Bauarbeiten in Laim diese beschädigt. Die Techniker stellten fest, „dass das komplette Quertragwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise spannt, beschädigt ist und repariert werden muss“. Somit betrifft es alle Züge – von der S-Bahn, bis hin zum Regional- und Fernverkehr. Einer Prognose der DB zufolge soll die „Reparatur bis mindestens morgen andauern“.

Arbeiter begutachten den Oberleitungsschaden am Bahnhof Laim. © Lennart Preiss/dpa

Für die Passagiere gab die DB noch einige Infos bekannt: „Alle Fahrgäste, die ihre für den 7. September 2023 geplante Reise aufgrund des Oberleitungsschadens in München verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.“

Zugverkehr zum und vom Hauptbahnhof München lahmgelegt: Schaden an Oberleitung

Update, 15.10 Uhr: Die Wiederherstellung des regulären Zugverkehrs in München bleibt nach einer schwerwiegenden Störung weiterhin ungewiss. Ein Schaden an der Oberleitung verhinderte zunächst die Zugbewegung auf der Route zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing.

Den Hauptbahnhof München können derzeit keine Züge anfahren. Das sorgt für dichtes Gedränge. © Lennart Preiss/dpa

„Eine Prognose, wann der Zugverkehr wieder starten kann, ist aktuell nicht möglich“, informierte die Deutsche Bahn am Donnerstag (7. September). Aufgrund des Oberleitungsschadens bei Laim ist der Fern- und Regionalverkehr sowie die S-Bahn-Stammstrecke der Metropole auf diesem Teilstück momentan lahmgelegt. Der Hauptbahnhof von München bleibt unerreichbar.

Erstmeldung:

München - Bahnreisende von und nach München stehen derzeit vor einem großen Problem: Aufgrund eines Oberleitungsschadens ist der Bahnhof am Donnerstag, 7. September, nicht anfahrbar, teilt die Deutsche Bahn mit. Dadurch komme es zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen seien ICE-/IC- und EC-Verbindungen.

Hauptbahnhof München liegt lahm: Auch S-Bahn-Stammstrecke betroffen

Auch die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof ist seit Donnerstagnachmittag nicht befahrbar. Nahezu alle angezeigten Züge am Bahnhof und den S-Bahnstationen würden ausfallen. „Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen von Reisen von/nach München abzusehen“, schrieb die Deutsche Bahn auf ihrer Website. Zunächst war unklar, ob einige Regionalzüge fahren können. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen. Bei der S-Bahn werde dies jedoch voraussichtlich bis Freitagabend dauern. (elb/dpa)

