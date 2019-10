Zeitumstellung am Hauptbahnhof verpennt: Deutsche Bahn leistet sich Panne, die zu kurioser Situation führt

Am Sonntag dürfte es am Münchner Hauptbahnhof wohl zu Verwirrungen wegen der Zeitumstellung gekommen sein.

Die Zeitumstellung sorgt bei manchen jedes Mal für Verwirrung. Auch am Münchner Hauptbahnhof kam es zu einer kuriosen Situation.

München - In der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren umgestellt - natürlich auch in der bayerischen Landeshauptstadt. Doch ausgerechnet an jenem Ort, wo eine exakte Uhrzeit besonders wichtig ist, dürfte es am Vormittag zu Verwirrung gekommen sein. Entweder hätten jegliche Züge eine Stunde Verspätung gehabt oder am Münchner Hauptbahnhof wurden offenbar nicht alle Uhren auf die Winterzeit gestellt.

Münchner Hauptbahnhof: Offenbar nicht jede Uhr auf Winterzeit umgestellt

Um 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurden alle Uhren um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt - wie jeden Herbst zur Zeitumstellung. Auch die Deutsche Bahn musste sich um insgesamt rund 120.000 Uhren kümmern, wie sie in einer Pressemitteilung verlautbart. Der Vorgang sei mittlerweile zur Routine geworden. Und trotzdem wurde offenbar die ein oder andere Anzeige vergessen. Auf einem Abfahrtsplan am Münchner Hauptbahnhof ist zu lesen: „Bitte beachten Sie, einige Bahnhofsuhren wurden nicht an die Zeitumstellung angepasst.“ Davon zeugt ein Tweet von Sonntagvormittag.

Während diesem Twitter-Nutzer der Umgang mit der Zeitumstellung am Münchner Hauptbahnhof anscheinend nicht stutzig macht, wundert sich ein anderer Bahnreisender umso mehr über widersprüchliche Zeitangaben der Deutschen Bahn. Davon berichtet derwesten.de.

Hauptbahnhof München: DB leistet sich peinlichen Patzer bei Zeitumstellung

Demnach sei der Betroffene zu den Gleisen gegangen und habe sich mit einer ziemlich kuriosen Situation konfrontiert gesehen. Wie auf einem Foto zu sehen ist, das der Reisende dem Nachrichtenportal zukommen ließ, steht der EC nach Frankfurt bereits auf dem Gleis. Doch fahren sollte er laut Anzeige um 9.47 Uhr, der Bahnhofsuhr daneben zu Folge war es jedoch bereits 10.47 Uhr.

Was auf den ersten Blick wie eine immense Verspätung aussieht, entpuppt sich laut dem Portal als einfacher Fauxpas der Deutschen Bahn. Jene Uhr wurde offenbar schlicht nicht umgestellt - obwohl über sechs Stunden Zeit dafür gewesen wären. Nicht nur bei diesem Reisenden dürfte die Situation daher für Verwirrung gesorgt haben.

