Taxi-Fahrer von Gast ins Gesicht geschlagen - Mann wird bei unglaublicher Kettenreaktion schwer verletzt 

In München ist ein Streit wüst eskaliert. Dass er allerdings für einen der Streithähne im Krankenhaus endete, war so nicht abzusehen.

München - Drei Männer sind Samstagfrüh in München aneinander geraten. Einer der Beteiligten wurde kurz darauf schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert - was nicht Folge des Streits, sondern die einer unglücklichen Kettenreaktion war.

Was war geschehen? Wie die Polizei berichtet, hatte ein Taxifahrer (55) in München gegen 4 Uhr morgens zwei Fahrgäste (41 und 43 Jahre alt) an Bord genommen. Während dieser Fahrt allerdings kam es zum Zoff zwischen dem Fahrer und seinen beiden Insassen. Der Streit wurde so heftig, dass der Mann anhielt und alle drei ausstiegen. Plötzlich traf den Taxi-Fahrer eine Faust ins Gesicht - einer der Fahrgäste hatte ihn geschlagen, dann gingen die beiden einfach davon. Auch der Taxifahrer stieg zurück in sein Auto und fuhr weiter.

München: Taxi-Fahrer verliert Brille - und trifft erneut auf seine Widersacher

Doch weit kam er nicht, denn schnell bemerkte er, dass ihm durch den Schlag seine Brille vom Kopf gefallen war. Also fuhr er an den Ort der Auseinandersetzung in München zurück, wo er allerdings erneut auf seine beiden Kontrahenten traf, die ihn einmal mehr wüst beschimpften und körperlich attackierten.

Der Mann flüchtete sich in sein Taxi und fuhr davon. Bei nächster Gelegenheit wendete er seinen Wagen - doch dabei hatte er offenbar einen Mann übersehen, der zum gleichen Zeitpunkt die Straße hatte überqueren wollen. Der Fußgänger wurde von der rechten Fahrzeugfront erfasst, zu Boden geschleudert, schwer verletzt und in ein Krankenhaus in München gebracht.

Taxi-Fahrer fährt in München seinen Kontrahenten an - offenbar aus Versehen

Der Verletzte war übrigens kein Unbekannter: Es handelt sich dabei um den 43-Jährigen, der kurz zuvor den Taxi-Fahrer attackiert hatte. Doch nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei München bei dem Unfall nicht von einer vorsätzlichen Tat aus. „Der Taxifahrer hat den Fußgänger schlicht übersehen“, so die Polizei.

