Münchner Polizei twittert seltsame Nachricht über den FC Bayern: „Soeben haben wir erfahren ...“

Mit dem Vermerk „+++EIL+++“ und der Einleitung „Soeben haben wir erfahren ...“ hat die Polizei München eine seltsame Nachricht über den FC Bayern veröffentlicht.

Die Polizei München sorgte bei vielen Twitter -Nutzern für Verwunderung.

sorgte bei vielen -Nutzern für Verwunderung. Grund war ein Tweet über den FC Bayern* .

. Doch vielen wurden schnell die Hintergründe klar - auch der Klub reagierte.

München - Nanu, was hat das denn zu bedeuten? Viele Twitter-Nutzer dürften aufgemerkt haben, als sie diese Nachricht der Polizei München gesehen haben: Mit „+++EIL+++“ meldete sich diese zu Wort. „Soeben haben wir erfahren, dass @DFL_Official nach der Unterbrechung der #Bundesliga plant, die diesjährige Meisterschaft nach Abschneiden in der Kriminalitätsstatistik zu vergeben“, heißt es weiter. „Sorry @fcbayern , aber immerhin bleibt die Schale in der Stadt.“

Polizei München verleiht FC Bayern die Schale - im Scherz

Was für eine seltsame Nachricht. Und vermutlich nimmt diese indirekt auch auf die Corona-Krise* Bezug. Denn: Die Bundesliga pausiert für die nächsten Wochen, und viel wird gerätselt, wie denn die aktuelle Saison zu Ende gespielt werden und ein Meister* ermittelt werden kann. Hat die Polizei München etwa die Lösung gefunden?

Wer einen Blick auf das Datum des Tweets wirft, erkennt aber schnell, was Sache ist: Denn die Meldung wurde am Abend des 1. April gepostet. Mit dem Hashtag „#SichersteGroßstadt“ wollte die Polizei damit mittels eines Aprilscherzes augenzwinkernd darauf aufmerksam machen, dass die Bekämpfung der Kriminalität in München gut funktioniert. Und beweist gleichzeitig, dass ihr auch in diesen schlimmen Corona-Zeiten* nicht der Humor abhanden gekommen ist.

+++EIL+++



Soeben haben wir erfahren, dass @DFL_Official nach der Unterbrechung der #Bundesliga plant, die diesjährige Meisterschaft nach Abschneiden in der Kriminalitätsstatistik zu vergeben.



Sorry @fcbayern, aber immerhin bleibt die Schale in der Stadt.#SichersteGroßstadt pic.twitter.com/QPMtiHTsce — Polizei München (@PolizeiMuenchen) April 1, 2020

Polizei München: Aprilscherz zum FC Bayern kommt gut an - aber wurde TSV 1860 vergessen?

Der Scherz kommt bei vielen gut an. „Ihr seid der Knaller“, „Ich brülle“, „Made my day“ und „Danke für wenigstens ein bisschen Normalität“ lauten nur vier von zahlreichen positiven Reaktionen. Ein Nutzer, offenbar Fan des Münchner Stadt-Rivalen, merkt allerdings an: „Warum geht die Schale dann an den FC Bayern und nicht an @TSV1860?“

Allerdings meldet sich auch die Polizei Mittelfranken zu Wort. Denn Fürth bezeichnet sich gern als „sicherste Großstadt im Freistaat“ - wie auf der offiziellen Homepage zu lesen ist. Wer hat nun recht, München oder Fürth? Das hängt von der Berechnung ab, also was man als „Großstadt“ sieht. So bezeichnet sich die Stadt München vielmehr als „Deutschlands sicherste Großstadt über 200.000 Einwohner“.

München ist Deutschlands sicherste Großstadt über 200.000 Einwohner - auch dank der Kooperation von Stadt und Polizei im Sicherheits- und Aktionsbündnis der Münchner Institutionen. So können frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um Brennpunkte erst gar nicht entstehen zu lassen. pic.twitter.com/LQsMKX7EmD — Stadt München (@StadtMuenchen) January 15, 2020

Klar ist: Beide zählen hier zu den Vorbild-Städten, und wer nach welcher Rechnung der wahre „Sicherheits-Meister“ ist, können sich Interessierte aus der offiziellen, 56-seitigen Kriminalitätsstatistik erschließen. Fürth nimmt die „Häufigkeitszahl der Straftaten, die sich in Relation zur Einwohnerzahl bemisst“ heran.

Auch der FC Bayern* hat auf den Polizei-Tweet reagiert - mit einem lachenden GIF von Defensiv-Star Javi Martinez.

lin

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Polizei München Twitter