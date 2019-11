Falscher Arzt rät teils minderjährigen Mädchen, sich Stromschläge zu geben und macht Aufnahmen

Ein Mann muss sich in München vor Gericht verantworten. Er hatte sich als Arzt ausgegeben und Frauen dazu gebracht, sich lebensgefährliche Stromstöße zuzufügen.

Ein Mann (30) gab sich als Arzt aus.

Der 30-Jährige brachte Frauen dazu, sich lebensgefährliche Stromstöße zuzufügen.

Das mutmaßliche Motiv ist verstörend.

Update von 13.34 Uhr: Im Prozess um 88-fachen versuchten Mord mit lebensgefährlichen Stromschlägen hat das Landgericht München II die Öffentlichkeit am Dienstag für weite Teile der Verhandlung ausgeschlossen. Die Verteidigung hatte dies beantragt. Der Anwalt des 30-jährigen Angeklagten hatte den Ausschluss gefordert, weil es „um das Sexualleben“ des Mannes gehe und er inzwischen in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt werde.

Die Öffentlichkeit wurde beispielsweise für Aussagen der zum Tatzeitpunkt minderjährigen Zeuginnen und die Schlussplädoyers ausgeschlossen. Der Richter begründete das damit, dass es um das „Sexualleben“ des Angeklagten und „intime Wünsche“ gehe. Die Anklage gehe von der „Befriedigung des Geschlechtstriebes“ als Mordmerkmal aus und von einer „fetischistischen Komponente“ im Tatmotiv.

+ Mit dieser Apparatur brachten sich die Frauen und Mädchen selbst Stromstöße bei. © Polizei Fürstenfeldbruck

Bayern: Falscher Arzt überredet Frauen und Mädchen zu Stromstößen

Erstmeldung vom 12. November 2019, 12.53 Uhr

München - „Lebensgefährliche Bewerbung um einen Nebenjob“ schrieb die Polizei über den Fall: Ein Mann soll sich als Arzt ausgegeben und junge Frauen dazu gebracht haben, sich selbst lebensgefährliche Stromstöße zuzufügen. Sein mutmaßliches Motiv ist verstörend.

Am Landgericht München II startete an diesem Dienstag (12. November) um 9.30 Uhr der Aufsehen erregende Prozess: Ein 30-jähriger Mann ist wegen versuchten Mordes an 88 Frauen und Mädchen angeklagt. Er soll sie mittels Skype dazu gebracht haben, sich Stromstöße zuzufügen. Die Staatsanwaltschaft München II spricht von einem „ungewöhnlichen Fall“. Es soll den Mann erregt haben, wenn eine Frau durch einen Stromschlag Schmerzen erleidet.

Bayern: Falscher Arzt bringt Frauen dazu, sich lebensgefährliche Stromstöße zuzufügen

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hatte der heute 30-Jährige aus dem Raum Würzburg seit 2014 über das Internet Kontakt zu seinen meist sehr jungen Opfern aufgenommen. Er fand sie, weil sie in Kleinanzeigen nach einem Nebenjob gesucht hatten. Diesen bot er ihnen an. Laut den Ermittlern gab er sich als Mediziner einer renommierten Universität aus.

Er behauptete, Teilnehmerinnen für eine wissenschaftliche Studie zu suchen und bot den Mädchen und Frauen dafür Geld. Über Skype, so die Vorwürfe weiter, wies er die Mädchen und Frauen an, Apparate zu bauen, um sich selbst lebensgefährliche Elektroschocks zuzufügen.

Falscher Arzt bringt Frauen zu Stromstößen: 16-Jährige erstattet Anzeige

Die Videochats zeichnete der Mann auf, damit er sie sich immer wieder ansehen konnte. Auf die Spur des IT-Fachmanns kamen die Ermittler, nachdem ein 16 Jahre altes Opfer des Mannes Anzeige erstattet hatte. Er wurde im Februar 2018 festgenommen. Seitdem sitzt der 30-Jährige in Untersuchungshaft.

120 Opfer aus ganz Deutschland sollten laut Polizei auf ihn hereingefallen sein. 88 Fälle sind zur Anklage gekommen. Dass es nicht mehr sind, liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft daran, dass „in den weiteren untersuchten Fällen (...) eine Strafbarkeit nicht gegeben oder nicht nachweisbar“ sei.

Mehr als 200 Videoaufzeichnungen: Falscher Arzt steht vor Gericht

Die Polizei wertete die sichergestellten Datenträger aus. Darauf fanden sich mehr als 200 Videoaufzeichnungen, die der Verdächtige von seinen Opfern gemacht hat. Laut Polizei hatte der Mann bei den Verhören im vergangenen Jahr ein „Teilgeständnis“ abgelegt. Auch die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass er sich zu den Vorwürfen geäußert hat, ließ aber offen, wie.

Der 30-Jährige muss sich nun wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Missbrauch von Berufsbezeichnungen und anderen Delikten vor dem Landgericht München II verantworten. Es sind bis Januar 15 Verhandlungstage angesetzt.

