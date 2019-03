Briefumschlag mit verdächtiger Substanz in München gefunden - mehrere Verletzte

Spezialkräfte am Erzbischöflichen Ordinariat

Spezialkräfte der Feuerwehr sind derzeit am Erzbischöflichen Ordinariat in München im einsatz (Symbolbild).

In München läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr. Mehrere Personen verletzten sich, als sie am Erzbischöflichen Ordinariat mit einer verdächtigen Substanz in Kontakt kamen.