Großes Gastro-Beben in München: Drei Kult-Restaurants müssen schließen

Das Dreimühlenviertel in München war unter Kneipengängern und Gourmets schon lange ein bekannter Name. Doch jetzt machen dort gleich drei beliebte Lokale dicht.

München - Die bayerische Landeshauptstadt muss sich in Sachen Kulinarik und Nachtleben bestimmt nicht hinter Städten wie Hamburg oder Berlin verstecken. Allein das Hofbräuhaus lockt mit seiner Gemütlichkeit und echten bayerischen Schmankerln jährlich unzählige Touristen in die Isar-Metropole. Doch auch viele Geheimtipps und Kult-Kneipen finden sich überall in der Stadt verteilt. Jetzt müssen drei Lokale in unmittelbarer Nähe schließen und das Münchner Dreimühlenviertel verliert drei Urgesteine.

München: Die prominenten Besucher der Stadt müssen sich jetzt ein neues Lokal suchen

In einem Radius von gerade einmal 200 Metern gehen bei den Restaurants Makassar, Alla-Famiglia und Bavarese die Lichter aus. Allein das französisch-kreolische Gourmettempel Makassar gibt es bereits seit 27 Jahren. Viele Stars statteten dem Kult-Restaurant einen Besuch ab. Darunter so bekannte Namen wie Abba, Brad Pitt und Victoria von Schweden.

Für die Betreiber Roland Dimpfl und Roger Baranda war die Aufgabe des Geschäfts kein einfacher Entschluss. Doch jetzt heißt es für die beiden Chefs erst einmal Urlaub machen. Die Ziele Spanien und Frankreich sind auch schon ausgemacht. Was die Gründe waren, warum das Makassar sowie die anderen beiden Restaurants zur Geschäftsaufgabe geführt hat, können Sie auf tz.de* nachlesen.

