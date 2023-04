„Habe mich gesetzt und es dann bemerkt“: Kniffliges Suchbild aus S-Bahn lässt viele verzweifeln

Von: Armin T. Linder

Sehen Sie gleich, wonach gesucht wird? © Twitter

Manche lösen es nach drei Sekunden, andere beißen sich zehn Minuten lang die Zähne daran aus: Erkennen Sie, was bei diesem S-Bahn-Suchbild gefragt ist?

Köln - Mehr als 400.000 Mal angezeigt (Stand 3.4., 11.30 Uhr), rund 2.800 Likes und etwa 270 Kommentare: So viel Aufmerksamkeit bekommt ein Suchbild bei Twitter wohl selten. Es stammt aus einer S-Bahn, und es zeigt ... ja, was denn eigentlich? Auch die Nutzerin, die es gepostet hat, spannt alle erst mal auf die Folter: „Habe mich gesetzt und ~es~ dann bemerkt“, schreibt sie.

S-Bahn-Suchbild bei Twitter: Viele beißen sich die Zähne aus

Tatsächlich „passiert“ auf dem Foto eine Menge - typischer S-Bahn-Trubel eben: Im Hintergrund ist ein Bein nebst weißem Schuh zu sehen, dazu ein Rollkoffer. Noch weiter hinten ist ein schwer zu erkennender Gegenstand - ist ein Arm? - zu erblicken. Im Vordergrund besetzen zwei Personen zwei der vier Sitze. Eine hat eine Ledertasche auf dem Schoß, die andere einen Stoffbeutel mit Paris-Aufdruck. Na, wonach wird gesucht? Achtung, Sie sollten dafür das ganze Bild sehen (entweder oben im Artikel oder durch Klick auf den Tweet).

Noch soll die Auflösung hier nicht verraten werden, damit Sie selbst die Chance haben, diese zu entdecken. Viele Twitter-Nutzer nehmen diese Herausforderung an. Und einige verzweifeln. „Es ist nicht allzu schwer, versprochen“, meint die Urheberin zwar. „Doch, für normale Menschen schon“, wird sie aber prompt eines Besseren belehrt. „Oooooh, das hat gedauert...“, „Musste zugegeben etwas länger suchen“, heißt es in weiteren Reaktionen.

So mancher muss die Kommentare durchscrollen, um sich auf die Sprünge helfen zu lassen. „OH MEIN GOTT Alta Ich bin blind. Danke fürs Auflösen, bin grad rund 10 Minuten an dem Bild gesessen“ und „Wäre mir nie aufgefallen, wenn ich die Kommentare nicht gelesen hätte“, schreiben sie. Anderen fällt es leichter. „Also ich hab ca. 3 Sekunden gebraucht.“

S-Bahn-Suchbild: Lösung steht in den Kommentaren - Entstand Foto in Köln?

Und was ist es denn nun? „Da haben haben zwei die gleiche Jacke an… juchuuh…ohne weiterzulesen gecheckt!“, spoilert eine Person. „Selbe Jacke. Die Matrix hat mal wieder zugeschlagen“ eine weitere. „Hoffe, ihr seid jetzt best friends“, meint eine Nutzerin. Tatsächlich bleibt offen, ob das Gegenüber der Userin die gleiche Jacke ebenfalls bemerkt hat. Ebenso offen bleibt der Ort des Geschehens. Ein Nutzer glaubt, das Münchner S-Bahn-Design erkannt zu haben und geht die Dame - leider zieht Twitter nicht nur nette Menschen an - mit wenig nettem Kommentar an. Sie reagiert und schickt „lg aus Köln“. Insofern entstand das Jacken-Foto wohl in Köln, wo ebenfalls blaue Sitzbezüge in der S-Bahn verbaut sind. Sie haben das Suchbild gleich gelöst? Dann gehen Sie hier doch mal auf Katzen-Suche - oder schauen Sie, was sich hier an einer Parkbank versteckt. (lin)