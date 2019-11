Die Allianz Arena erstrahlt am Montag in ungewohnter Farbe - der Hintergrund ist ernst

Die Allianz Arena in München wird am Abend des 25. November ein ungewohntes Bild abgeben.

München - Spielt heute Holland? Diese Frage mag sich manch einer am Montag (25. November) beim Anblick der Allianz Arena stellen. Denn das Stadion erstrahlt von 17 bis 23 Uhr in einer sonst eher selten gesehenen Farbe: In leuchtendem Orange.

Der Grund ist indes nicht ein Spiel der niederländischen Nationalmannschaft. Vielmehr geht es um ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen: Der 25. November wurde zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern“ erklärt, als Symbolfarbe haben sich die Vereinten Nationen für Orange entschieden. Der FC Bayern hat seine Unterstützung zugesagt.

#FCBayern unterstützt Initiative, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen anprangert.



https://t.co/PMUGk6SdfW — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2019

München: Allianz Arena erstrahlt in Orange - Aktion hat ernsthaften Hintergrund

Nicht allein die Allianz Arena wird für dieses Anliegen beleuchtet. Bunt zeigt sich in Bayern etwa auch ein Gebäude am Flughafen München. In Garmisch-Partenkirchen wird die Olympia-Skischanze angestrahlt. Auch das Walchenseekraftwerk zeigt sich in der symbolischen Farbe.

„Orange your city“: Zusammenschluss setzt sich für Frauen ein

Die Kampagne der UN Women wird in München von den Zonta Clubs mit der Aktion „Orange your city“ unterstützt, berichtet BR24. Der Zusammenschluss setzt sich dafür ein, dass Frauen und Mädchen gesellschaftlich nicht benachteiligt werden. Ihr Ziel ist besonders der Kampf gegen Gewalt im privaten Bereich.

