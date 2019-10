18-Jährige in München vergewaltigt: Verdächtiger kurz danach bei Polizei - aber nicht wegen der Tat

Schreckenstat in München

+ © picture alliance / Peter Steffen / Peter Steffen In einem Park in München wurde eine 18-jährige Schülerin vergewaltigt (Symbolbild). © picture alliance / Peter Steffen / Peter Steffen

Mitten in der Nacht wurde eine junge Frau (18) in München vergewaltigt. Der Tatverdächtige nutzte ihre Lage schamlos aus - jetzt ist er in Haft.