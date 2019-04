Mercedes rast über Kreuzung - Radfahrer kann Unglück nicht verhindern

Ein Mercedes rast im südhessischen Mühlheim über eine Kreuzung und ignoriert einen Radfahrer. Dieser kann das Unglück nicht mehr verhindern.

Mühlheim - Ein Radfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Büttnerstraße/Mozartstraße in Mühlheim verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete, berichtet op-online.de*.

Gegen 18.50 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem Fahrrad die Mozartstraße in Richtung Ludwigstraße entlang. Gerade, als er die Kreuzung mit der Büttnerstraße passieren wollte, kam von links ein in Richtung Ludwigsplatz fahrender Mercedes mit hoher Geschwindigkeit an, ignorierte die Vorfahrt des Radlers und fuhr über die Kreuzung.

Unfall in Mühlheim: Radfahrer stürzt

Dieser musste der A-Klasse mit getönten Scheiben und Offenbacher Kennzeichen ausweichen und stürzte dabei. Dabei verletzte er sich leicht. Zudem wurden sein Fahrrad und ein geparkter VW Polo beschädigt, gegen den er stürzte. Der Fahrer der A-Klasse setzte seinen Weg in Richtung Ludwigsplatz fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Daher hat die Polizei die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108/6000-0 auf der Wache in Mühlheim zu melden (chw)

