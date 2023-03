„Das freut mich wahnsinnig“: Stefan Mross kommt zur Schlagernacht nach Oberbayern

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Wir sehen uns! Sänger und Entertainer Stefan Mross wird Stargast bei der von Eva Luginger in Taufkirchen veranstalteten Schlagernacht sein. © Christine Kröning

Die Vorbereitungen für die 6. Eva Luginger Schlagernacht am 6. Juli in Taufkirchen laufen auf vollen Touren.

Taufkirchen – Und nun hat sich noch ein prominenter Gast angesagt: Stefan Mross.

Viermal hatte Schlagersängerin Eva Luginger ihre Schlagernacht in Velden veranstaltet, vergangenes Jahr war sie erstmals nach Taufkirchen gekommen und feierte dort einen großen Erfolg. Deshalb wird es auch heuer die Veranstaltung in Taufkirchen geben – wieder als Auftakt fürs Volksfest.

„Ich freue mich schon wieder narrisch auf Taufkirchen“: Schlagersängerin strahlt - Mross als Gast

„Ich freue mich schon wieder narrisch auf Taufkirchen“, sagt Luginger und strahlt übers ganze Gesicht. Wer alles auftreten wird, steht schon länger fest: Anni Perka, Anita und Alexandra Hoffmann, Die Grubertaler sowie Hansy Vogt mit Frau Wäber, die einige Sketche zum Besten geben, werden am Start sein neben der Gastgeberin. Und die hat sich sehr gefreut, als sie einen Anruf von Stefan Mross bekam, „meinem guten Freund“, der gesagt habe, dass er gerne kommen möchte. „Er ist dabei – das freut mich wahnsinnig“, schwärmt Luginger und ergänzt: „Außerdem wird er mit mir durch den Abend führen und auch ein Duett mit mir singen.“

Die Sängerin erzählt darüber hinaus begeistert, dass ihr Mross seine brandneue Showbühne aus der ARD-Reihe „Immer-wieder-sonntags“ zur Verfügung stellt, „die wirklich gigantisch“ ist. Einlass ist ab 18 Uhr, richtig los geht’s um 19.30 Uhr, „und zwar nur noch mit Musik, es gibt keine Auftritte mehr von Tanzgruppen“, erzählt Luginger. Und sie bedankt sich sehr herzlich bei ihrer Familie, „die mit mir zusammen die Veranstaltung immer auf die Beine stellt“.

Schlagernacht in Taufkirchen mit Stefan Mross

Die Sängerin stellt auch noch klar, dass sie mit der 5. Veldener Schlagernacht, die am 1. Juni über die Bühne geht, und bei der sich Heino als Stargast angesagt hat, überhaupt nichts zu tun hat. „Mein Schlagernacht ist die in Taufkirchen“, betont sie ausdrücklich. „Und ich würde mich freuen, wenn wieder so viele Fans kommen würden wie im vergangenen Jahr.“ Da war die Taufkirchener Festhalle nahezu ausverkauft.

Weitere Infos gibt es unter www.eva-luginger.de oder Tel. (0 87 42) 16 35. Dort können auch Eintrittskarten bestellt werden. Außerdem sind die Tickets erhältlich in vielen Filialen der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen und auf eventim.de.