mRNA-Impfung gegen Krebs: Biontech setzt auf Studie in Großbritannien

Von: Ulrike Hagen

Das Pharmaunternehmen Biontech hat eine Impfung gegen Krebs entwickelt – und will die spektakuläre mRNA-Technologie nun in klinischen Mammut-Studien testen.

Mainz/London – Das deutsche Pharmaunternehmen Biontech baut in Großbritannien ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zur Krebstherapie auf. Dafür hat die Mainzer Firma eine „strategische Partnerschaft“ mit der britischen Regierung geschlossen, wie Gesundheitsminister Steve Barclay und Biontech jüngst mitteilten.

Ziel ist es, eine große klinische Studie für maßgeschneiderte mRNA-Immuntherapien gegen Krebs schnell auf den Weg zu bringen. Noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres sollen laut Bointech mit Blick auf mögliche mRNA-Impfungen Therapiestudien starten, die Tausenden von Krebspatienten, auch diejenigen mit überstandener Krankheit, große Hoffnungen machen dürften.

Mit klinischen Studien an tausenden Briten will Biontech dem Krebs den Kampf ansagen und eine revolutionäre Krebstherapie testen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa/imago

mRNA-Impfung gegen Krebs: Biontech startet Studie in Großbritannien – Ziel: Bereitstellung personalisierter Krebstherapien für bis zu 10.000 Patienten

„Unser Ziel: Die Bereitstellung personalisierter Krebstherapien für bis zu 10.000 Patienten bis Ende 2030 in klinischen Studien oder als zugelassene Behandlungen“, teilt Biontech zum Thema mRNA-Impfung gegen Krebs mit. Zu diesem Zweck errichtet das Unternehmen aus Mainz ein neues Krebsforschungszentrum in Cambridge, an dem mehr als 70 hoch qualifizierte Wissenschaftler beschäftigt werden sollen. Die ersten Mitarbeiter nehmen ihre Arbeit schon in diesen Tagen auf, um die näcnhsten Schritte in der Forschung zu machen, an deren Ende eine mRNA-Impfung gegen Krebs mit Biontech-Impfstoffen stehen soll.

Impfung gegen Tumore und Metastasen: Biontech gründet im Kampf gegen Krebs Forschungszentrum mit 70 Experten

Zwar rückte das Unternehmen Biontech 2020 ins Rampenlicht, weil es zusammen mit Pfizer im Kampf gegen die Corona-Pandemie den weltweit ersten lizenzierten Covid-19-Impfstoff mit neuartiger mRNA-Technologie entwickelt hatte, doch ursprünglich forscht Biontech bereits seit seiner Gründung 2008 an Impfstoffen gegen Krebs. Das Unternehmen aus Deutschland hat seitdem verschiedene mRNA-basierte Krebstherapien entwickelt, die auf den individuellen Tumor eines Patienten abzielen.

In einem Interview mit der BBC erklärten die Gründer von Biotech, Uğur Şahin und Ozlem Türec, zuversichtlich zu sein, die mRNA-Impfung gegen Krebs bis 2030 auf den Markt zu bringen. Doch obwohl die Wissenschaftler mit ihrer mRNA-Technologie nach eigenen Angaben „eine Reihe von Durchbrüchen erzielt“ haben, möchten sie erst mal nicht zu viel versprechen: „Es ist kein Wunderheilmittel“.

Biontech forscht zu mRNA-Impfstoff gegen Krebs: Gleiches Wirkprinzip wie Impfung gegen Corona

„Was wir über Jahrzehnte für die Entwicklung von Krebsimpfstoffen entwickelt haben, war der Rückenwind für die Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs.“ Bei der Entwicklung der Corona-Schutzimpfung wiederum habe man gelernt, wie Impfstoffe besser und in sehr kurzer Zeit hergestellt werden können. Gerade die neugewonnen Informationen darüber, wie das Immunsystem auf mRNA „bei einer großen Anzahl von Menschen“ reagiere, könne die „Krebsstoffentwicklung beschleunigen“, so Biontech-Gründerin Ozlem Türeci.

Wie funktionieren mRNA-Impfstoffe gegen Krebs?

Krebs entsteht durch Mutationen während der Zellteilung. Im Normalfall erkennt der Körper die Mutation und bekämpft sie. Doch selten tarnen sich die mutierten Zellen oder schaffen es, den Angriff des Immunsystems abzuwehren und vermehren sich ungehindert. Es entsteht ein Tumor.

Eine mRNA-Impfung zielt darauf ab, den Körper dazu zu bringen, die Mutation als fremd zu erkennen und selber zu bekämpfen. Mit der mRNA-Technik werden die entsprechenden Tumorproteine in großer Zahl im Körper des Patienten hergestellt.

Der personalisierte Impfstoff leitet dann eine Art Signal an den Körper, dass das Protein „fremd“ ist. Anders als bei einer gewöhnlichen Impfung wird dem Körper nicht die „fremde“ Struktur selbst eingesetzt, sondern die, die er bekämpfen soll, also eine Art „Bauplan“ der „fremden“ Struktur. Dieser leitet das Immunsystem dazu an, die Krebszellen gezielt zu attackieren.

mRNA-Impfung leitet Immunsystem an, um Krebszellen im Körper zu eliminieren

„Wir wollen die Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen beschleunigen, indem wir Technologien nutzen, an denen wir bereits seit über 20 Jahren forschen“ erklärt Uğur Şahin dazu. Mit der mRNA-Impfung gegen Krebs soll das Immunsystem dazu angeregt werden, Krebszellen im Körper zu identifizieren und zu eliminieren. Es wäre eine Impfung gegen die am meisten gefürchtete Krankheit unserer Zeit – und würde sich sowohl zur Behandlung von Erkrankten eignen, als auch dazu, Patienten, die genesen sind, vor dem Wiederauftreten von Krebs schützen.

Neue mRNA-Technologie gegen Krebs: Auch Impfungen gegen HIV, Influenza und Herpes in der Entwicklung

Die Technik sei schon weit vorangeschritten, erläutert Mediziner Uğur Şahin im Gespräch mit dem Spiegel: „So haben wir 2014 drei bis sechs Monate gebraucht, um einen individualisierten Krebsimpfstoff herzustellen. Aktuell sind wir bei vier bis sechs Wochen. Unser Ziel ist es, deutlich unter vier Wochen zu kommen.“

Das Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Mainz befindet sich damit in guter Gesellschaft. Auch das US-Pharmaunternehmen Moderna arbeitet unter Hochdruck an mRNA-Therapien gegen Krebs: Eine Impfung gegen Hautkrebs war laut Forschern in ersten Tests erfolgreich.

Die neue mRNA-Technik könnte auch gegen HIV zum Einsatz kommen. Ein Team aus Wissenschaftlern arbeitet bereits an einem Vakzin. Die bis jetzt erzielten Ergebnisse der Forschung stimmen hoffnungsvoll – sei es im Hinblick darauf, mRNA zur Bekämpfung von Krebs oder HIV einzusetzen – oder auch gegen Influenza.