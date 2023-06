Mordfall Ayleen: Angeklagte räumt Tötung von 14-Jähriger ein - Staatsanwaltschaft widerspricht bei Tathergang

Von: Florian Dörr

Im Mordfall Ayleen, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte, hat in Gießen der Prozess begonnen. Der Angeklagte hat die Tötung der 14-Jährigen eingeräumt.

Gießen - Im Mordprozess um die 14-jährige Ayleen hat der Angeklagte vor dem Landgericht Gießen die Tötung der Schülerin aus Baden-Württemberg erneut eingeräumt. Er habe das Mädchen am 21. Juli in ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg abgeholt, hieß es in einer Erklärung des 30-Jährigen, die einer seiner Anwälte zum Prozessauftakt am Dienstag (13. Juni) verlas. Auf der Fahrt habe die 14-Jährige seine „Nähe gesucht“.

Später auf der Fahrt sei es zum Streit gekommen, hieß es in der Erklärung. Es sei um Bezahlung gegangen. Das Mädchen habe ihn provoziert und beleidigt, daraufhin habe er sie getötet. Tatort soll Cleeberg (Langgöns) im Kreis Gießen gewesen sein. Die Leiche von Ayleen war im Teufelsee bei Weckesheim (Wetteraukreis) entdeckt worden

Mordfall Ayleen in Gießen verhandelt: Ermittler gehen von sexueller Motivation aus

Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger sagte, der in der Erklärung dargestellte Tatablauf sei „in keinster Weise mit den Ermittlungsergebnissen zusammenzubringen“. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat sexuell motiviert war. Der Angeklagte hatte die Tötung des Mädchens bereits bei einer Vernehmung im vergangenen Sommer eingeräumt.

Der Angeklagte aus dem Lahn-Dill-Kreis war wegen eines versuchten Sexualdelikts bereits als Jugendlicher für mehrere Jahre in der Psychiatrie untergebracht. Er und das Mädchen sollen sich aus dem Internet gekannt haben. (fd/dpa)