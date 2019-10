Fall Lübcke: Minister Beuth hält an Ex-Verfassungsschützer Temme fest - "Ganz normaler Mitarbeiter"

Nach den neuesten Enthüllungen im Fall Lübcke werden die Forderungen lauter, Ex-Verfassungsschützer Andreas Temme aus dem Regierungspräsidium Kassel zu versetzen. Doch der Minister hält an ihm fest.

Update am 17.10.2019, 17.57 Uhr - Diese Nachricht im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sorgt weiter für Aufsehen: Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass es eine Verbindung zwischen dem Ex-Verfassungsschützer Andreas Temme und dem mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stephan Ernst gibt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Günter Rudolph forderte erneut, dass der 52-Jährige, der mittlerweile im Kasseler Regierungspräsidium (RP) arbeitet, versetzt wird.

Temme soll weiter am Regierungspräsidium arbeiten

Für die Behörde stelle sich diese Frage jedoch nicht, wie der stellvertretende Sprecher Harald Merz unserer Zeitung sagt: „Andreas Temme ist ein ganz normaler Mitarbeiter, der sehr ordentlich arbeitet.“ Das hessische Innenministerium in Wiesbaden teilte auf unsere Anfrage hin mit, dass es Temme nicht versetzen werde.

Temme bearbeitete am RP Berichte zu Stephan Ernst

Wie Minister Peter Beuth (CDU) im Innenausschuss bestätigte, war Temme als Sachbearbeiter dienstlich mit Ernst befasst. Zwei Berichte über den Neonazi Ernst aus dem Jahr 2000 seien mit seinem Namen gekennzeichnet.

Temmes Rolle beim NSU und im Mordfall Halit Yozgat immer noch unklar

Nach wie vor unklar ist Temmes Rolle beim NSU-Mord an Halit Yozgat. Er soll während, zumindest aber kurz vor der Tat am 6. April 2006 in dem Internet-Café in der Holländischen Straße gewesen sein, wo der Deutschtürke erschossen wurde. Später wurde der Hofgeismarer ins RP versetzt, wo er nun in der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz tätig ist.

Laut Rudolph sollen mehrere RP-Mitarbeiter immer noch verwundert sein, dass Temme weiter in der Behörde arbeiten darf. Zwar soll es keinen direkten Kontakt zwischen Temme und Ernst gegeben haben, wie dessen Anwalt Frank Hannig „Spiegel Online“ sagte. Aber in Gesprächen zwischen Ernst und dem rechtsextremen V-Mann Benjamin G. soll sein Name gefallen sein.

RP-Sprecher Merz hat Vertrauen in die Aufklärungsbehörden

Während Sozialdemokrat Rudolph die neuen Informationen als „Bombe“ bezeichnete, relativiert RP-Sprecher Merz. Da Temme Sachbearbeiter für Rechtsextremismus war, sei es „naheliegend, dass er sich auch mit Ernst beschäftigt hat“. Er habe großes Vertrauen in die Aufklärungsbehörden: „Es wird noch viel ans Licht kommen.“

Auch Politiker in Berlin reagieren entsetzt auf die neuen Entwicklungen im Fall Lübcke. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic ist „erschüttert, dass der Verfassungsschützer, der im NSU-Komplex die dubioseste Rolle spielte, sich beruflich mit dem späteren Lübcke-Mörder befasst hat“. Die 42-Jährige kritisierte vehement die Informationspolitik der Landesregierung und damit auch ihre hessischen Parteifreunde: „Es kann jetzt kein Stein auf dem anderen bleiben.“

Meldung vom 17.10.2019: Neues Rätsel um Andreas Temme

Rätsel um Ex-Verfassungsschützer Andreas Temme. Er, dessen Rolle beim NSU-Mord an Halit Yozgat unklar ist, hatte beruflich mit dem mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stephan Ernst zu tun.

Eine brisante Neuigkeit sorgte am Donnerstag im Innenausschuss des hessischen Landtags für Aufsehen: Andreas Temme, einst Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, war demnach mit Stephan Ernst, dem mutmaßlichen Mörder von Regierungspräsident Walter Lübcke, „dienstlich befasst“. Dies berichtete Innenminister Peter Beuth (CDU) auf Anfrage der SPD.

Für den SPD-Landtagsabgeordneten Günter Rudolph ist damit „die Bombe geplatzt“. Es stelle sich „immer mehr die Frage, warum der Verfassungsschutz Stephan Ernst nicht mehr auf dem Schirm hatte“. In welchem Zeitraum Temme mit Ernst befasst war, ließ Beuth offen. Laut Innenministerium soll es in der Ernst-Akte zwei Berichte aus dem Jahr 2000 geben, die mit dem Namen des Sachbearbeiters gekennzeichnet sind.

Andreas Temme steht schon länger in der Kritik

"Er hat mehr Fragen offen gelassen als beantwortet", sagte Rudolph gegenüber der HNA* über den Christdemokraten, der bei der Opposition schon länger in der Kritik steht, weil er Informationen nur scheibchenweise an die Öffentlichkeit gebe. In der Sitzung des Innenausschuss am Donnerstag ging es um den Vorwurf des Geheimnisverrats. Laut SPD haben Beuth und der Grünen-Abgeordnete Jürgen Frömmrich aus geheimen Berichten zitiert. Rudolph kündigte an, einen weiteren Untersuchungsausschuss zu beantragen.

Andreas Temme war am 6. April 2006 in dem Internet-Café, in dem Halit Yozgat vom NSU ermordet wurde. Heute arbeitet der 52-Jährige im Kasseler Regierungspräsidium, wo er in der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz tätig ist.

