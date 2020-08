Überraschung im Lübcke-Prozess: Stephan Ernst gesteht den Schuss auf Walter Lübcke

Überraschende Wende im Lübcke-Prozess: Der Hauptverdächtige Stephan Ernst hat den Mord am ehemaligen Regierungspräsidenten von Kassel gestanden.

Überraschendes Geständnis im Lübcke-Prozess.

Der Hauptverdächtige Stephan Ernst gesteht am Dienstag (05.08.2020) den Schuss auf Walter Lübcke.

Der ehemalige Regierungspräsident von Kassel wurde vor einem Jahr auf seiner Terrasse erschossen.

Kassel/Frankfurt - Stephan Ernst (46) hat am Dienstag (05.08.2020) vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt gestanden, dass er den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 erschossen hat. Das Geständnis hat sein Verteidiger Mustafa Kaplan verlesen. Ernst ließ auch erklären, dass sein mutmaßlicher Komplize Markus H. bei der Tat in Wolfhagen-Istha (Landkreis Kassel) anwesend war. Er habe zusammen mit H. die Tat geplant.

Zudem entschuldigte sich Ernst über seinen Verteidiger bei der Familie Lübcke, die im Gerichtssaal anwesend ist. Während Kaplan die Einlassung verlas, liefen Ernst immer wieder die Tränen. Der mutmaßliche Lübcke-Mörder kündigte an, dass er für weitere Fragen bereit sei.

Bereits vor einem Jahr hatte Ernst in einem ersten Geständnis eingeräumt, den Kasseler Regierungspräsidenten erschossen zu haben. Später zog er dieses Geständnis zurück und behauptete, Markus H. sei der Schütze gewesen. (Kathrin Meyer)

Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter #Lübcke (CDU) hat es ein Geständnis gegeben.



Stephan E. soll den Politiker aus rechtsextremen Motiven erschossen haben. pic.twitter.com/dQDLEZZtV2 — DW Politik (@dw_politik) August 5, 2020

Erst vor wenigen Tagen war ein Video mit dem Geständnis des mutmaßlichen Lübcke-Mörders Stephan Ernst auf der Videoplattform Youtube aufgetaucht. Dort ist zu sehen, wie er zeigt, wie genau er auf Walter Lübckegeschossen hat. Die Veröffentlichung des Videos wurde kontrovers dikutiert - auch Stephan Ernts' Anwalt übte scharfe Kritik an der Veröffentlichung.

