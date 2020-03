Bluttat in Göttingen: Frank N. will vor Gericht Schweigen brechen -Sicherheitsmaßnahmen wegen Corona 

Im September 2019 tötete Frank N. in Göttingen zwei Frauen. Heute beginnt der Prozess wegen Doppelmords. Der Angeklagte will erstmals aussagen.

Frank N. tötete im September 2019 in Göttingen eine Frau auf offener Straße und verletzte eine zweite Frau tödlich

eine Frau auf offener Straße und verletzte eine zweite Frau tödlich Der 53-Jährige steht jetzt wegen zweifachen Mordes vor dem Landgericht in Göttingen .

vor dem Landgericht in . Der Angeklagte will vor Gericht aussagen

Update vom Mittwoch 25.03.2020, 16.33 Uhr: Wegen Mordes an zwei Frauen steht seit Mittwoch der 53-Jährige Frank N. vor dem Landgericht Göttingen. Er hat überraschend angekündigt, eine Aussage zu machen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 26. September vergangenen Jahres in Göttingen seine 44 Jahre alte frühere Lebensgefährtin auf der Straße mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen, diese angezündet und die Frau dann mit insgesamt 25 Messerstichen getötet zu haben.

Laut Anklage hat er zudem deren zu Hilfe eilende Arbeitskollegin mit dem Messer so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb. Zwei weitere Helfer erlitten ebenfalls Stichverletzungen.

Mordprozess gegen Frank N.: Spektakuläre Flucht

Der 53-jährige Deutsche konnte nach der Tat zunächst entkommen. Während der spektakulären Flucht war er am folgenden Tag in einem Nahverkehrszug von Zeugen erkannt und dann von Bahnbediensteten in einem Zug-Abteil eingesperrt worden.

Nach Bluttat in Göttingen: Mordprozess hat begonnen

Der gelernte Tischler schlug mit dem Nothammer eine Scheibe ein, sprang im Bahnhof Elze (Kreis Hildesheim) aus dem Fenster und flüchtete erneut. Am späten Abend wurde er schließlich in der Göttinger Innenstadt von Polizisten erkannt und überwältigt. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Mordprozess gegen Frank N.: Angeklagter schwieg bisher

In den Vernehmungen bei der Polizei hatte der Angeklagte geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft geht von Eifersucht als Motiv aus. Der 53-Jährige habe es nicht ertragen, dass seine frühere Partnerin von ihm getrennt war und möglicherweise eine neue Beziehung begonnen hatte.

Der Verteidiger kündigte jetzt an, dass der Angeklagte sich am nächsten Verhandlungstag, am Donnerstag, äußern wolle.

Mordprozess gegen Frank N.: Corona-Sicherheitsvorkehrungen im Gerichtssaal

Für den Prozess sind vorerst 14 Verhandlungstage angesetzt. Wegen der Corona-Krise hatte die Kammer die Zahl der im Verhandlungssaal anwesenden Personen drastisch beschränkt, damit die von Medizinern empfohlenen Mindestabstände eingehalten werden konnten.

Originalmeldung vom Mittwoch, 25.03.2020, 6.30 Uhr: Normalerweise wird ein Prozess um ein aufsehenerregendes Verbrechen von einem großen Medienaufgebot begleitet. Beim am Mittwoch beginnenden Prozess ist das anders. Bei dem Mordprozess, der am heutigen Mittwoch (25.03.2020) vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen beginnt, ist dies anders.

Angeklagt ist der 52-Jährige Frank N. Er ist angeklagt, im September 2019 eine Frau in Göttinger Stadtteil Grone auf offener Straße ermordet zu haben.

Mordprozess gegen Frank N. in Göttingen: Schutzvorkehrungen wegen Corona-Krise

Wegen der Corona-Krise hat das Gericht besondere Schutzvorkehrungen getroffen. Nur fünf Medienvertreter sind zu dem Prozess um den Doppelmord im Göttinger Stadtteil Grone zugelassen, für das übrige Publikum stehen weitere zehn Sitzplätze zur Verfügung.

Der Prozess findet im größten Verhandlungssaal des Landgerichts Göttingen statt. Um zum Schutz vor Infektionen den empfohlenen Sicherheitsabstand von zwei Metern gewährleisten zu können, haben Justizbedienstete entsprechende Vorkehrungen getroffen. Im Zuschauerbereich sieht es wie auf einer Baustelle aus, überall sind rot-weiße Flatterbänder angebracht.

In der mittleren Sitzreihe wurden sämtliche Stühle mit dem Absperrband abgeklebt, dort darf niemand Platz nehmen. In der vorderen und hinteren Sitzreihe ist nur jeder dritte Stuhl benutzbar, die übrigen Sitzplätze sind ebenfalls abgeklebt. Die Zuschauerplätze wurden zudem so angeordnet, dass die einzelnen Besucher versetzt und nicht direkt voreinander sitzen.

Mordprozess gegen Frank N. in Göttingen: Mehr Abstände

Auch bei den Plätzen für die Medienvertreter wurden entsprechende Abstände geschaffen. Wie der Mindestabstand zwischen den Prozessbeteiligten eingehalten werden soll, war am Vortag noch nicht erkennbar. Sollten alle Beteiligten zum Prozessauftakt gegen Frank N. erscheinen, wären mehr als 20 Personen im Sitzungssaal.

Neben den fünf Mitgliedern der Schwurgerichtskammer wären dies ein Protokollführer beziehungsweise eine Protokollführerin, ein Vertreter der Staatsanwaltschaft, zwei Sachverständige, vier Anwälte, die von ihnen vertretenen sechs Nebenkläger, der Angeklagte, seine beiden Verteidiger sowie mindestens zwei Wachtmeister.

Mordprozess in Göttingen: Anklagepunkte gegen Frank N.

In dem Prozess muss sich der 52-jährige Frank N. wegen zweifachen Mordes sowie zweifacher gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte soll im September 2019 in Göttingen auf offener Straße zunächst seine frühere Lebensgefährtin mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und sie anschließend in Brand gesetzt haben. Als sie zu fliehen versuchte, soll er massiv mit einem Messer auf sie eingestochen habe.

Die 44-Jährige verstarb noch am Tatort. Der Angeklagte soll ferner eine 57 Jahre alte Frau, die ihrer Kollegin zu Hilfe kommen wollte, durch Messerstiche so schwer verletzt haben, dass sie am folgenden Tag im Göttinger Uni-Klinikum verstarb. Der 52-Jährige soll außerdem zwei weiteren herbeigeeilten Helfern in den Oberarm und in die Hand gestochen haben, um sie von einem Einschreiten abzuhalten.

Von Heidi Niemann