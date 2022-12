Monsterwelle erwischt Kreuzfahrtschiff „Viking Polaris“: Eine Tote, vier Verletzte

Von: Yannick Hanke

Beim Aufprall einer gewaltigen Welle auf das Kreuzfahrtschiff „Viking Polaris“ auf Antarktis-Tour sind ein Fahrgast getötet und vier weitere verletzt worden. © Cristian Urrutia/dpa

Eine Riesenwelle hat auf einem Antarktis-Kreuzfahrtschiff einen Mensch getötet und vier weitere verletzt. Die „Viking Polaris“ wurde mitten in einem schweren Sturm getroffen.

Antarktis/Ushuaia (Argentinien) – Am späten Dienstag, 29. November 2022, war das Antarktis-Kreuzfahrtschiff „Viking Polaris“ auf dem Weg in die argentinische Stadt Ushuaia. Dann kam es jedoch inmitten eines schweren Sturms zu einem Unglück. Eine Riesenwelle traf das Kreuzfahrtschiff, ein Mensch wurde getötet, vier weitere verletzt. Das teilte die Viking-Gruppe zwei Tage später mit.

Kreuzfahrtschiff „Viking Polaris“ von Monsterwelle getroffen: Eine Frau stirbt, vier Menschen verletzt

Wie die argentinische Zeitung La Nación nun im Detail über das Unglück berichtet, soll die „Viking Polaris“ unter norwegischer Flagge am besagten Abend einen starken Sturm durchfahren haben. Beim Auftreffen der großen Welle sei es zu einem Unfall an Bord gekommen, infolgedessen eine US-Amerikanerin verstarb. Viking wiederum bestätigte zunächst weder Geschlecht noch Herkunft des Todesopfers.

Laut dem Unternehmen trug das erst kürzlich in Betrieb genommene Kreuzfahrtschiff mit Platz für insgesamt 378 Gästen nur begrenzen Schaden davon. Am Mittwoch, 30. November 2022, hätte der Kreuzer ohne weitere Probleme seine Endstation Ushuaia in Feuerland, der Südspitze Südamerikas, erreicht.

„Viking Cruises“ sagt nächste Reise vom Kreuzfahrtschiff ab – weiteres Antarktis-Unglück vor zwei Wochen

Wie „Viking Cruises“ mitteilte, wurde aber die nächste geplante Reise des Kreuzfahrtschiffes nach reichlicher Überlegung abgesagt worden. „Unser Fokus liegt auf der Sicherheit und dem Wohlergehen unserer Gäste und Crew“, hieß es in diesem Kontext von Unternehmensseite. Die betroffenen Fahrgäste seien direkt informiert worden.

Erst zwei Wochen zuvor, Mitte November, war es bei einer anderen Antarktis-Kreuzfahrt zu einem tödlichen Unglück gekommen. Dabei starben zwei 76 und 80 Jahre alte Männerm als sie mit einem Beiboot unterwegs waren und dieses kenterte. Positive Nachrichten sind hingegen mit Blick auf das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ zu vermelden. Der Kreuzer wurde nämlich vom Disney-Konzern gekauft und wird von den MV-Werften saniert. (mit Material der dpa)