Supermond im August 2023: Wann ist der erste Vollmond in diesem Monat zu sehen?

Von: Mark Stoffers

Gleich zwei Himmelsspektakel: Zweimal Supermond im August 2023 und Blue Moon dazu, sodass es beim Vollmond zwei Anlässe im Monat gibt, um gen Himmel zu schauen.

Hamburg – Mit dem ersten Supermond im August 2023 beginnt ein Monat, in dem sich Spektakel an Spektakel reiht. Denn der Vollmond steht im August nicht nur einmal am Himmel, sondern gleich zweimal. Doch während der erste Supermond im August 2023 als Vollmond schon groß erscheinen und besonders hell strahlen wird, setzt der zweite Supermond als Vollmond August 2023 nochmals einen obendrauf. Doch wann ist der Vollmond im August 2023 als Supermond heute zu sehen?

Jedes Jahr finden sogenannte Supermonde statt, die auch in Deutschland zu sehen sind. Die astronomische Jahresvorschau 2023 zeigte bereits zu Beginn des Jahres, dass Sternschnuppen, Planeten und Mondfinsternis in diesem Jahr besonders gut beobachtet werden können. Während der Mond auch für die Raumfahrt 2023 ein Sehnsuchtsziel bleibt und Ziel von Missionen ist, erfreuen die sogenannten Supermonde regelmäßig Astro-Fans weltweit. Doch wann ist der erste Vollmond als Supermond 2023 im August zu sehen? Und wann ist der zweite Supermond als „Blue Moon“ im August 2023 in seiner hellsten und vollsten Pracht am Himmel?

Supermond 2023: Wann ist Vollmond im August?

Durch seine elliptische Umlaufbahn kommt der Mond der Erde an manchen Tagen näher als an anderen. Gleich zwei solcher Tage stehen in diesem Monat, an denen der Mond als Vollmond und sogenannter Supermond im August 2023 der Erde besonders nah sein werden. Der frühere Supermond 2023 im August steht bereits am Abend des. 1. August an, während der zweite Supermond im August 2023 in der Nacht vom 30. auf den 31. besonders nah und besonders hell auf der Erde zu verfolgen sein wird.

Was ist ein Supermond? Ein Supermond ist ein Vollmond oder Neumond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist. Was ist das Besondere an einem Supermond? Weil der Mond zum Zeitpunkt eines Supermondes eine geringere Entfernung zur Erde hat als sonst, erscheint der Vollmond am Nachthimmel laut NASA circa sieben bis 14 Prozent größer als an normalen Mond-Tagen. Der Unterschied entspricht der Differenz zwischen einer Ein-Euro- und Zwei-Euromünze. Durch die zunehmende Fläche wird mehr Sonnenlicht vom Mond reflektiert, sodass er ebenfalls auch deutlich heller erscheint.

Dabei zieht der erste Supermond des Monats in einer Entfernung von 357.500 Kilometer an unserem Planeten vorbei. Der zweite Supermond im August kommt der Erde sogar noch 200 Kilometer näher, im astronomischen Sinne wohl nicht mehr als eine Winzigkeit und dennoch ist der zweite Vollmond im August auch gleichzeitig der letzte und gefühlt hellste Supermond 2023.

Supermond im August 2023: Zu welcher Uhrzeit steht der Vollmond besonders nah am Himmel?

Doch wann genau ist der erste Supermond im August 2023 der Erde am nächsten? Die schlechte Nachricht vorne weg: In Deutschland wird der Supermond im August aufgrund der Uhrzeit vielerorts nicht an seinem Höhepunkt zu sehen sein. Denn der erste Vollmond im August soll am 1. August um 20.32 Uhr den Punkt mit der kürzesten Entfernung zur Erde erreichen.

Datum Entfernung 1. August 2023, 20.32 Uhr 357.500 Kilometer 31. August 2023, 3.36 Uhr\t 357.300 Kilometer

Der zweite Supermond im August 2023 hingegen ist etwas für regelrechte Nachtschwärmer. Denn der Vollmond in der Nacht vom 30. auf 31. August ist um 3.36 Uhr am Himmel in seiner vollen Leuchtkraft als Supermond 2023.

Wetter beim Supermond im August 2023: Kann man den ersten Vollmond überhaupt sehen?

Bisher sieht es noch so nicht gut aus, dass Astronomie-Begeisterte sich den Supermond im August 2023 und sein Strahlen überhaupt bewundern können. Der bedeckte Himmel lässt laut Wetterprognose eine Nacht vor dem Supermond am Montag, 31. Juli, kaum einen Blick auf den Himmel zu. Vielleicht öffnen sich gemäß der Wettervorhersage die Wolken im Nordwesten im Laufe der Nacht mal ein wenig, aber sonst bleibt Deutschland unter einer dicken Wolkendecke versteckt.

Der Vollmond im Juli 2022 wird gleichzeitig auch zum hellsten Supermond 2022. Lässt er sich auch in Deutschland bewundern? © Julio Cortez | dpa

Am Vollmondabend selber sieht es für den Supermond schon besser aus. Die Wolken haben sich meist verzogen und für alle Regionen ergibt sich die Chance auf den Vollmond zu schauen. Im Laufe der Nacht ziehen dann von Westen her neue Wolkenfelder auf, die dann auch den Südwesten und Süden bedecken.

Wann ist der nächste Supermond? Nach dem Supermond am 1. August steht der nächste Supermond im August an. Denn am 31. August um 3.36 Uhr erstrahlt der Vollmond als Supermond 2023 mit seiner vollen Leuchtkraft. Dieser 13. Vollmond des Jahres wird auch Blue Moon genannt. Der Blue Moon im August ist der Supermond 2023 mit der kürzesten Entfernung. Allerdings wird der Blue Moon auch der letzte Supermond des Jahres bleiben.

Warum kommt der Vollmond im August gleich zweimal? Und warum der 13. Vollmond des Jahres„Blue Moon“ heißt

Aber weshalb kommt es überhaupt gleich zweimal zum Vollmond im August? Am 1. August und 31. August kommt es zu einem weiteren Vollmond, der nur zufällig auch ein Supermond 2023 ist, weil der Mond „nur“ 29,5 Tage braucht für eine Erdumrundung und so erscheint er am Ende des Monats erneut voll.

Im englischen Sprachraum wird dieser 13. Vollmond des Jahres als Blue Moon bezeichnet. Ein Blue Moon kommt nur alle 2,4 Jahre vor. Was widerum den englischen Ausspruch „Once in a Blue Moon“ erklärt, was im Deutschen so viel wie „alle Jubeljahre“ bedeuetet.

Neben den zwei Vollmonden im Monat, die dazu führen können, dass es den 13. Vollmond in einem Jahr geben kann, sind aber auch Monate ohne Vollmond möglich. Da der Mond 29,5 Tage für die Erdumrundung braucht, kann dies nur in einem Februar vorkommen. Dann liegt der Vollmond am Ende des Januars und erscheint erst wieder Ende März. Das gab es zuletzt im Jahr 2018 und kommt erst wieder 2037 vor.