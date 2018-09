Eltern sollen ihre Kinder getötet haben - schockierende Details zum Drama

Als die Feuerwehr einen Brand gelöscht hatte, fanden die Rettungskräfte im Haus zwei tote Kinder. Die Polizei vermutet eine schlimme Familientragödie. Die Eltern stehen nun unter Mordverdacht.

Zwei tote Kinder wurden von der Feuerwehr in brennendem Haus gefunden

Eltern wurden in ihrem Auto in der Garage gefunden

Das Haus sollte zwangsgeräumt werden

Polizei geht von Familiendrama aus

Update, Samstag, 1. September, 8.37 Uhr: Neue Details zum Drama

Ursache für das Gewaltverbrechen waren ersten Ermittlungen der Polizei zufolge „massive finanzielle Probleme“.

Das große weiße Haus liegt auf einem Hügel mit Blick auf grüne Wiesen, Streuobstbäume und Wald. Das Haus habe der Familie aber nicht mehr gehört, sondern sei zwangsversteigert worden, sagte der Insolvenzverwalter des 58-Jährigen. Die Familie habe an dem Freitag ausziehen und ihr Haus den neuen Eigentümern um 8.00 Uhr übergeben müssen. 40 Minuten vorher wurde das Feuer gemeldet. „Die Familie ist mit der Situation nicht klar gekommen“, sagte der Insolvenzverwalter. Die neuen Eigentümer standen schweigend in der Nähe ihres Hauses. Laut Bild soll es sich um ein Zahnarzt-Ehepaar gehandelt haben.

Update, 16.47 Uhr: Eltern stehen unter Mordverdacht

Nach einem Familiendrama im hessischen Mörlenbach ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordes gegen die Eltern. Das Amtsgericht werde am Samstag entscheiden, ob der 58 Jahre alte Mann und seine 46 Jahre alte Frau in Untersuchungshaft müssen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Eine Obduktion soll klären, wie der 13 Jahre alte Junge und seine zehn Jahre alte Schwester gestorben sind.

Feuerwehrleute hatten die Leichen der Kinder am Freitagmorgen bei Löscharbeiten im Haus der Familie in Mörlenbach gefunden. Die Eltern wurden kurz darauf aus der Garage vor dem Tod durch Autoabgase gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht in Lebensgefahr. Hintergrund des Familiendramas seien ersten Ermittlungen zufolge „massive Finanzielle Probleme“ der Familie, teilte die Polizei mit. Die Familie hatte nach einer Zwangsversteigerung das Haus an diesem Freitag räumen müssen.

Update, 12.49 Uhr: Eltern der toten Kinder sind außer Lebensgefahr

Nach einem mutmaßlichen Familiendrama im südhessischen Mörlenbach sind die beiden schwer verletzt aufgefunden Eheleute nach ersten Erkenntnissen der Polizei außer Lebensgefahr. Der 58-jährige Mann und seine 46-jährige Ehefrau waren in einem Auto in der Garage eines Hauses gefunden worden, in dem sie wohnten.

Sie wurden ins Krankenhaus gebracht worden. Die zehn Jahre alte Tochter des Paares und der 13-jährige Sohn hatten Feuerwehrleute bei Löscharbeiten tot in dem Wohnhaus entdeckt. „Die bisherigen Ermittlungen deuten nach wie vor auf ein Familiendrama hin“, teilte die Polizei am Freitag mit. Wie die Kinder starben und die Eltern verletzt wurden, ist bislang noch unklar.

+ In diesem Einfamilienhaus sind am Freitagmorgen bei einem Brand zwei tote Kinder geborgen worden. © Silas Stein/dpa

Update, 12.24 Uhr: Haus sollte zwangsgeräumt werden

Wie die Polizei mitteilte, ist ein möglicher Grund für diese grausame Tat gefunden worden. Das Haus sollte am Morgen um 8 Uhr zwangsgeräumt werden, wie MANNHEIM24.de berichtet. Als die neuen Besitzer und der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Harald Hess aus Mainz auftauchten, stand das Haus bereits in Flammen.

Erstmeldung: Feuerwehr findet zwei tote Kinder in brennendem Haus

Mörlenbach-Bettenbach – Am Freitagmorgen (31. August) wurde gegen 7:20 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Grund dafür war ein brennendes Haus in der Ilsenklinger Straße. Mit einem Löschzug eilten die Feuerwehrleute zu dem Gebäude und begannen mit den Löscharbeiten.

Im Haus machten die Feuerwehrmänner dann eine furchtbare Entdeckung – zwei tote Kinder! In der Garage wurden die Eltern lebendig aufgefunden. Beide saßen in einem laufenden Auto im geschlossenen Raum.

Polizei geht von schlimmer Familientragödie aus

Die Kriminalpolizei geht nach ersten Ermittlungen von einer grausamen Familientragödie aus.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Bergstraße hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit kann die Polizei keine weiteren Angaben zu dem Fall machen.

Was die Polizei nun unternimmt, um den Fall aufzuklären, erfahren Sie bei den Kollegen von MANNHEIM24.de*.

In München soll ein 25-Jähriger seine Mutter erwürgt haben, wie merkur.de* berichtet. Weil sie ihm nicht zum Geburtstag gratuliert hat. Doch der Friseur-Azubi ist sich keiner Schuld mehr bewusst.

Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111.

