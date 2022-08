Chips-Rückruf: Produkt bei Rewe enthält giftige Stoffe – Herzprobleme möglich

Von: Fabian Raddatz

Vebraucherschützer warnen aktuell vor dem Produkt „Santa Maria Bio Tortilla Chips salted“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis 30.03.2023. Sie könnten Giftstoffe enthalten. © lebensmittelwarnung.de

Augen auf beim Chips-Kauf. Verbraucherschützer warnen aktuell vor giftigen Chips, unter anderem bei Rewe. Der Hersteller hat mittlerweile eine Rückrufaktion gestartet.

Berlin – Lebensmittel-Prüfer stellten fest, dass sie Giftstoffe enthalten: Vebraucherschützer warnen aktuell vor dem Produkt „Santa Maria Bio Tortilla Chips salted“. Auch der Hersteller Santa Maria startete einen Rückruf. Sie sind unter anderem bei Rewe im Sortiment und werden in folgenden Bundesländern verkauft:

Chips-Rückruf: Produkt bei Rewe und anderen Supermärkten enthält giftige Stoffe – Verkauf in elf Bundesländern

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen

Hamburg, Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Thüringen

Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) sind „Santa Maria Bio Tortilla Chips salted“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis 30.03.2023 von dem Chips-Rückruf in elf Bundesländern betroffen. Verbraucher, die diesen Artikel gekauft haben, sollten das Produkt vorsichtshalber nicht verzehren, sondern in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben.

Chips-Rückruf: Verbraucherschützer warnen vor diesen giftigen Chips – Herz-Probleme möglich

Bei einer Kontrolle hatten Prüfer in den Chips giftige Tropanalkaloide nachgewiesen. Wie die Gesundheitsseite heilpraxis.net schreibt, handelt es sich dabei um natürlich vorkommende Pflanzenstoffe, die unter anderem in Beikräutern enthalten sind und auf den Maisanbauflächen wachsen können. Bei der Ernte können sie in das Lebensmittel gelangen.

Tropanalkaloide sind giftig und können zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Bereits bei niedriger Dosis kann sich der Stoff auf die Herzfrequenz und das zentrale Nervensystem auswirken. Kopfschmerzen, Benommenheit und Übelkeit können die Folge sein. Besonders Personen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden seien gefährdet, heißt es.