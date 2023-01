Tochter Ameli nimmt rührend Abschied von Mama Rosi Mittermaier – „Der Himmel leuchtet“

Von: Andreas Knobloch

Rosi Mittermaier mit Tochter Ameli 2017 bei der Slalom-WM, bei der Felix Neureuther Bronze gewann. © imago sportfoto

Die Sport-Welt trauert um Ski-Ikone Rosi Mittermaier. Am 4. Januar starb die Mutter von Felix und Ameli Neureuther, nun äußert sich die Tochter.

Garmisch-Partenkirchen – Es war ein Schock in der Wintersport-Welt. Die Ski-Ikone Rosi Mittermaier ist am 4. Januar gestorben. Sie wurde bei den Olympischen Spiele 1976 zur Legende und trug fortan den Beinamen „Gold-Rosi“. Für viele junge Ski-Fans war sie ein Vorbild und der Grund, warum sie sich auf die Pisten schwangen. Mit Ehemann Christian Neureuther bekam sie zwei Kinder: Sohn Felix, der ebenfalls Skifahrer wurde und Tochter Ameli, die das kreative Gen geerbt hatte.

Rosi Mittermaiers Tochter Ameli Neureuther wird emotional: „Der Himmel leuchtet“

Ameli Neureuther hat sich auch auf Instagram von ihrer Mutter verabschiedet. Mit zwei Fotos in der Story teilt sie der Öffentlichkeit in wenigen Worten ihre Trauer mit. Ameli, 1981 geboren, ist fast drei Jahre älter als ihr berühmter Bruder, der noch am Todestag der Mutter ein Rennen kommentierte. Die ältere Schwester brachte 2015 Sohn Oskar zur Welt, einen von vier Enkeln Rosis.

Sie schreibt von sich auf ihrer Homepage: „Ich experimentiere leidenschaftlich gerne mit verschiedene Meiden und interessiere mich für den Kontrast zwischen eines Bleistifts auf Papier und des modernen iPads“. Die Künstlerin teilte für ihre Follower zwei Gedanken zu Mama Rosi, die wohl vor einem halben Jahr die Diagnose Krebs erhielt: „Der Himmel leuchtet. In ewiger Liebe und Dankbarkeit.“

Ameli Neureuther teilt zwei Fotos über den Tod ihrer Mutter. „Der Himmel leuchtet“ und ein zweites, auf dem der Himmel leuchtet, mit den Worten: „In ewiger Liebe und Dankbarkeit“. © Screenshot Instagram Ameli Neureuther

Tochter Ameli Neureuther war Rosis ältestes Kind und erbte die Künstlergene von Vater-Seite

Bruder Felix oder seine Ehefrau Miriam hielten sich bis dato mit öffentlichen Äußerungen zum Tod der Mama noch zurück. Ameli fasste sich knapp, aber wirkungsvoll, berichtet merkur.de.

Ameli Neureuther neben einem ihrer Gemälde auf einem Foto aus dem Jahr 2014. © HRSchulz/imago

Von Neureuther-Seite aus hat sie das Talent der Kunst und Kreativität in die Wiege gelegt bekommen. Der Urgroßvater von Christian war Eugen Napoleon Neureuther, Maler, der Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe illustrierte. Nach Eugens Bruder Gottfried, ebenso Künstler, ist die „Neureutherstraße“ in München benannt. Ein Jahr vor dem Tod von Rosi machte Ehemann Christian auch eine Krankheit publik, die ihm fast das Leben gekostet hätte.

Nicht nur Ameli, sondern auch der Grand der Sportwelt hat sich zum Tod von Rosi Mittermaier geäußert. Ski-Legende Markus Wasmeier fand emotionale Worte, ebenso wie Maria Höfl-Riesch oder FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer. (ank)