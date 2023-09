Wolfgang Grupp Junior plant „Trigema-Dorf“ mit Tiny Houses

Von: Sina Alonso Garcia

Die schwäbische Textilfirma Trigema steht derzeit kurz vor der Übergabe an die nächste Generation. Die hat bereits reichlich Ideen, wie es mit dem Familienbetrieb weitergeht.

Burladingen – Mehr als 50 Jahre lang stand Wolfgang Grupp an der Spitze von Trigema. Nun bricht beim schwäbischen Textilhersteller eine neue Epoche an. Bereits Ende 2023 wird der Firmenpatriarch seinen Chefposten räumen. Für seine Kinder Bonita (*1989) und Wolfgang Grupp Junior (*1991) bedeutet das, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Schon jetzt hat die junge Generation reichlich Ideen, wie sie das Vermächtnis ihres Vaters in die Zukunft weiterführen will. In einer neuen SWR-Dokumentation über Trigema gibt Wolfgang Junior Einblicke in eines seiner aktuellen Projekte: Das „Trigema-Dorf“.

Um Burladingen (Zollernalbkreis) als Wirtschaftsstandort noch attraktiver zu machen, verfolgt Grupp Junior derzeit die Idee einer Tiny-House-Siedlung für Mitarbeiter. Wie er gegenüber dem SWR berichtet, sollen viele der kleinen Häuser zukünftig ein ganzes „Trigema-Dorf“ bilden. Gemeinsam mit dem Hersteller Heise, der auf Tiny Houses und CO₂-neutrales Wohnen spezialisiert ist, hat Trigema offenbar bereits ein Konzept für eine solche Siedlung entwickelt.

Mit einer nachhaltigen Tiny-House-Siedlung für Trigema-Mitarbeiter will Wolfgang Grupp Junior den Standort Burladingen noch attraktiver machen. © dpa/Bernd Weißbrod/Heise GmbH (Fotomontage BW24)

Wolfgang Grupp Junior: Idee für Tiny-House-Siedlung trifft bei Burladinger Bürgermeister auf Zuspruch

Nachhaltiges, bezahlbares Wohnen für Mitarbeiter: Mit seinem Projekt will Grupp Junior dem Fachkräftemangel und den gestiegenen Energiekosten entgegenwirken. Den Burladinger Bürgermeister, David Lichte (parteilos), hat der Grupp-Spross schon mal auf seiner Seite: „Man muss solche zukunftsorientierten Gedanken gemeinschaftlich denken und voranbringen“, sagt Lichte gegenüber dem SWR. „Damit machen wir nicht nur den Wirtschaftsstandort, sondern auch den Wohnstandort Burladingen attraktiver.“

Wie Grupp Junior erklärt, sei es ihm ein besonderes Anliegen, die Stadt Burladingen bei wichtigen Entscheidungen mit ins Boot zu holen. „Ich sehe es ja immer so: Wenn wir jetzt anfangen, ein sogenanntes Trigema-Village zu machen, dann ist dieses ja immer Teil der Stadt Burladingen“, betont er. „Und da ist es uns natürlich immer lieber, wenn die auch einverstanden sind.“

Tiny Houses: Bezahlbare Eigenheime sind in nur drei Monaten hergestellt

Ein Eigenheim können sich heute viele Menschen nicht mehr leisten. Hier setzt das Konzept „Zukunft Wohnen“ der Heise GmbH an. „Wohnen sollte einfach, bezahlbar und flexibel sein“, sagt Geschäftsführer Volker Heise gegenüber inpactmedia.com. Wir nutzen vorgefertigte Modulhäuser und platzieren sie in Villages auf stadtnahen Grundstücken.“ Durch serielle Ein- und Zweifamilienhäuser, die mit reduziertem Aufwand schnell gebaut sind, wird das Wohnen für eine breitere Schicht erschwinglich.

Laut Heise werden die Hausmodule für die Tiny Houses in nur drei Monaten hergestellt. Dank der kompakten Bauweise werden laut Hersteller 96 Prozent weniger Flächen versiegelt und rund ein Viertel weniger Wohnfläche verbraucht als bei herkömmlichen Häusern. Bau- und Materialkosten sind vergleichsweise niedrig. Durch eine Photovoltaik-Anlage ergibt sich bis zu 100 Prozent weniger Energieverbrauch für das Haus. Wer eine Wärmepumpe nutzt, kann vollkommen autark werden.

Trigema: Wer beerbt Wolfgang Grupp als Geschäftsführer?

Wolfgang Grupp Junior oder seine Schwester Bonita – wer den Vater als Geschäftsführer beerben wird, ist laut der Familie noch nicht abschließend geklärt. Grupp sagte jedoch bereits, er mache die Nachfolge an der Trigema-Spitze von der Partnerwahl seiner Kinder abhängig. Nach ihren Abschlüssen an Elite-Universitäten haben sich Tochter und Sohn unterschiedlich aufgestellt. So leitet Bonita die Bereiche Onlinehandel und Personal, Wolfgang Junior verantwortet die Geschäftskunden und IT-Projekte. Unabhängig davon, wer am Ende das Rennen macht: Für frischen Wind in der Firma sorgen die Jungen schon jetzt. So ist das Tiny-House-Projekt nur eine von vielen Maßnahmen, die immer stärker auf Nachhaltigkeit abzielen – für ein Trigema von Morgen.