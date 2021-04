Mit Hubschrauber! – Polizei zersprengt Corona-Party von 50 Jugendlichen an der Alster in Hamburg

In Hamburg-Fuhlsbüttel

+ © Sebastian Peters Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Abend in Fuhlsbüttel im Einsatz. © Sebastian Peters

Wieder muss die Polizei Hamburg eine Corona-Party in Hamburg auflösen. Um die 50 Jugendlichen feierten an einem Alsterlauf in Hamburg-Fuhlsbüttel.

Hamburg-Fuhlsbüttel – Die Polizei Hamburg* musste am Freitag, 16. April 2021, gegen 20:20 Uhr eine große Corona-Party am Alsterlauf beenden. Mit zahlreichen Bodenkräften und sogar einem Polizeihubschrauber waren die Hamburger* Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Ob es den feiernden Jugendlichen gelang, ohne Strafe davonzukommen*, können sie auf 24hamburg.de nachlesen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.