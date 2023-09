Mini-Sommer in NRW: Knapp 30 Grad und Sonne satt

Eine Woche lang wird es wohl nochmal richtig warm und sonnig in NRW. © Michael Bihlmayer/Imago

Nach einem Gewitter-Intermezzo kehrt der Sommer noch einmal nach NRW zurück: Und bleibt dort ein Weilchen. Grund ist eine sogenannte Omega-Wetterlage.

Köln - Der Herbst hat offiziell angefangen und der Sommer schien sich schon vor Wochen verabschiedet zu haben. Doch jetzt kehrt er wohl noch einmal zurück: Schon am kommenden Wochenende steigen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf 26 Grad an, danach wird es immer wärmer – im Lauf der Woche könnten bis zu 29 Grad in NRW drin sein. Grund ist eine sogenannte Omega-Wetterlage.

Was es damit auf sich hat, und wie das Wetter in den kommenden Tagen in NRW wird, erklärt 24RHEIN.