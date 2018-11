Festnahme eskaliert: Obdachloser verprügelt und beißt Polizisten

In einer Obdachlosenunterkunft in der Mindener Bruchstraße kam es zu dem Angriff auf die Polizisten.

Im westfälischen Minden geriet eine Festnahme völlig ausser Kontrolle. Der Obdachlose rastete aus und biss sogar zu.

Minden – Beamte der Polizei wurden am Dienstagabend zu einem Einsatz in ein Obdachlosenheim gerufen. Dort war es zu einem Streit zwischen zwei Betrunkenen gekommen, wie owl24.de* berichtet.

Obdachloser attackiert Polizisten in Minden

Gegen 18 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz in einer Mindener Obdachlosenunterkunft in der Bruchstraße gerufen. Dort gab es einen Streit zwischen zwei betrunkenen Männern. Als die Beamten die Personalien der beiden Streithähne überprüften, stellte sich heraus, dass nach einem der beiden gefahndet wurde. Als er festgenommen werden sollte, rastete der Gesuchte völlig aus.

Festnahme in Minden gerät außer Kontrolle

Der Mindener Obdachlose attackierte die Polizisten mit Schlägen und Tritten. Als er fixiert werden sollte, biss er einem Beamten so doll in die Hand, dass dieser per Rettungswagen in ein Krankenhaus kam und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Anschließend gelang dem Gesuchten die Flucht.

Festnahme in Minden: Obdachloser kehrt nach Flucht zurück

Da die Polizisten vermuteten, dass der Mann im Laufe der kalten Nacht zu seiner Unterkunft in Minden zurückkehren würde, fuhren sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal dort vorbei. Tatsächlich trafen sie den Gesuchten erneut an.

Trotz erneuter heftiger Gegenwehr konnte der Mann im zweiten Versuch endlich fixiert und festgenommen werden. Er kam vorerst in Gewahrsam, wo er sich weiterhin aggressiv verhielt und versuchte, die Beamten anzugreifen.

