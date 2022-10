WhatsApp-Fake! Betrüger verschicken fiesen Milka-Link zu Halloween – was tun?

Betrugsmasche

Achtung Falle: Milka ist zu Halloween Opfer eines Betrugs geworden. Per WhatsApp wird ein Fake-Link verschickt. Was tun, wenn man ihn angeklickt hat?

Bremen – Leckere Halloween-Süßigkeiten umsonst? Das klingt doch erstmal gut. „Kostenlose Halloween-Geschenkkörbe von Milka, 5000 Gratis-Geschenke für Sie“ oder auch „Milka Halloween Candy Subvention“. Viele Menschen in Deutschland haben in den letzten Tagen per WhatsApp solche vielversprechenden Nachrichten erhalten. Darin befindet sich ein Link zu einem vermeintlichen Gewinnspiel der beliebten Schokoladen-Marke Milka. Doch Vorsicht: Es handelt sich hierbei um eine miese Betrugsmasche. Sie sollten also auf keinen Fall auf diesen Link klicken, denn das könnte böse Folgen haben.

Halloween 2022: Achtung Betrug – Milka-Gewinnspiel auf WhatsApp ist eine Abzockmasche

Das Bild, das für das Milka-Gewinnspiel wirbt, sieht täuschend echt aus – denn es handelt sich um dieselben Produkte, die der Konzern für das beliebte Gruselfest Halloween 2022 entwickelt hat. Auch die Webseite, auf die man nach Klicken des Links gelangt, sieht der echten Milka-Seite zum Verwechseln ähnlich. Die Nutzer sollen einfache Fragen beantworten und werden dazu aufgefordert, die erhaltene WhatsApp-Nachricht an ihre eigenen Kontakte weiterzuleiten. Als Belohnung winken Geschenke. Tatsächlich sollen aber so möglichst viele Nutzer dazu gebracht werden, auf das falsche Spiel hereinzufallen.

Über die Teilnahme am Milka-Kettenbrief 2022 sollen die Nutzer sensible Daten bei WhatsApp preisgeben

Das Ganze dient den Betrügern in erster Linie dazu, an die sensiblen Daten der Nutzer zu kommen. Möglicherweise wird sogar Spionage-Software mit dem Milka-Kettenbrief auf Ihrem Smartphone installiert, sodass Ihre Daten dauerhaft ausgespäht werden können. Und das kann sehr gefährlich werden. Wer einen genauen Blick auf die Domain der vermeintlichen Milka-Seite wirft, kann schon einen ersten Hinweis erkennen, dass es sich um einen Fake handelt. Denn die Endung lautet: „.ru“, die Länderkennung für Russland. Doch warum sollte der deutsche Schokoladenhersteller Milka eine russische Webseite betreiben? Hier sollten sofort die Alarmglocken schrillen.

Milka-Link bei WhatsApp zu Halloween 2022 – ähnlich wie zu Ostern

Bereits zu Ostern hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Wieder war es die Marke Milka, die zum Opfer dieser Kettenbrief-Betrugsmasche wurde. Milka warnt deshalb auf der echten Webseite vor dem Fake und weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass echte Gewinnspiele der Firma immer Milka oder Mondelez (US-Lebensmittelkonzern mit Deutschland-Zentrale in Bremen) im Absender tragen und dadurch ein Milka-Link eindeutig zu erkennen ist, wie die Bild-Zeitung schreibt.

Über die WhatsApp-Betrugsmasche werden im schlimmsten Fall Passwörter fürs Banking ausgespäht

Laut dem Sicherheitsportal Mimikama gelangt man nach Klicken auf den Gewinnspiel-Link auf dubiose Casino-Seiten oder Dating-Plattformen, auch Abo-Fallen in Form von Download-Links können lauern. Und das sind noch die harmloseren Folgen. Im schlimmsten Fall kann Ihr Gerät von einer anderen Person „übernommen“ werden. Das gilt für alle Geräte, also PCs oder Smartphones. Der Angreifer hat dann Zugriff auf alles: gespeicherte Passwörter, Nachrichten, Bilder, Dokumente. „Er könnte auch versteckt auf dem Gerät bleiben und abwarten, bis z. B. Banking-Passwort eingegeben wird“, erklärt IT-Sicherheits-Experte Olaf Pursche in der Bild-Zeitung. Dann hätten die Betrüger freie Fahrt und könnten Ihr Bankkonto leerräumen.

Was Sie tun können, wenn Sie auf den WhatsApp-Fake zu Halloween hereingefallen sind

Die Verbraucherzentrale rät allen, die doch auf einen solchen Link hereingefallen sind, die Kontakte, an die das Gewinnspiel weitergeleitet wurde, sofort über die Betrugsfalle zu informieren. Sagen Sie ihnen, dass sie auf keinen Fall auf den Link klicken sollen. Außerdem sollten Sie grundsätzlich keine unbekannten Apps installieren, die nicht aus dem App-Store (bei Apple-Geräten) oder über den Google PlayStore (bei Android-Geräten) kommen.

Wenn es bereits zu spät ist, und Sie bereits persönliche Daten oder sogar Bankdaten und ihre Kreditkartennummer weitergegeben haben, dann führt laut Verbraucherzentrale kein Weg daran vorbei, die Polizei und Ihre Bank zu informieren. Denn man weiß nie, was die Kriminellen in Zukunft mit den abgefischten Daten anstellen.

Milka-Gewinnspiel angeklickt: Gegen Milka-Trojaner hilft nur das Deinstallieren unbekannter Apps

Haben Sie eine neue App installiert, schalten Sie Ihr Smartphone zunächst in den Flugmodus. Dadurch können erst einmal keine weiteren Daten gesendet und empfangen werden. Deinstallieren Sie die neue Applikation. Im schlimmsten Fall hilft nur ein Zurücksetzen des Geräts in den Auslieferungszustand, um den Milka-Trojaner loszuwerden.

Besser als ein Kettenbrief mit betrügerischen Absichten ist zu Halloween 2022 ohnehin ein schaurig-schöner WhatsApp-Gruß, um jemandem zu sagen, dass man ihn oder sie schrecklich gern hat. Mit dem richtigen Spruch kommt garantiert bei allen kleinen und großen Geistern gute Stimmung zum bunten Gruselfest auf. Und statt Schokolade kann es zu Halloween 2022 ja vielleicht auch ein leckeres Kürbis-Gericht sein.

