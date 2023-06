Nachthimmel plötzlich „taghell erleuchtet“: Video zeigt Meteoriten-Explosion

Von: Elisa Buhrke

Eine Webcam nahe der bayerischen Grenze im tschechischen Pilsen hat den Meteor eingefangen. © Daniel Neumann

Ein Meteorit fliegt über den Himmel und verglüht. Zahlreiche Menschen berichten von einem hellen, grünen Leuchten – ein Video hält das Spektakel fest.

Update, 27. Juni, 14.40 Uhr: Über Bayerns Nachthimmel und weiten Teilen Süddeutschlands ist Montagnacht ein Meteorit mit grünem Leuchten am Nachthimmel verglüht. Laut einem Sprecher des European Space Research Institut im italienischen Frascati gab es mehr als 400 Sichtungen, „hauptsächlich aus Deutschland und Tschechien, sowie fast allen mitteleuropäischen Ländern“. „Der Bolide wurde auf zahlreichen Bildern und Videos festgehalten, auf denen klar eine Fragmentierung des Objekts zu erkennen ist“. Der Himmelskörper sei am Montagabend um 22.45 Uhr bei Nürnberg in die Atmosphäre eingetreten.

Beobachter hätten in einigen Kilometern Entfernung zudem Geräusche gemeldet. Der Meteorit sei aller Voraussicht nach in einem sogenannten Airburst explodiert. Bisher gebe es noch keine Daten zur genauen Bahn, Größe und dem Material des Himmelskörpers. Beobachtern zufolge sei die Spur am Himmel aber von Südosten nach Nordwesten verlaufen, teilte der Sprecher mit. „Auch die Größe des Objektes muss noch genauer bestimmt werden, ich würde es aber aufgrund der Videoaufnahmen rein visuell circa auf einen Meter oder knapp darüber schätzen.“

Himmelspektakel nicht vorhersehbar: „Das war ein ziemlich großer Meteor, eine Sternschnuppe im Prinzip“

Der Geschäftsführer der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft, Matthias Gräter, sagte: „Das war ein ziemlich großer Meteor, eine Sternschnuppe im Prinzip“. Der Verein betreibt ehrenamtlich die Sternwarte in Nürnberg und hat das Spektakel aufgezeichnet.

Nach Gräters Schätzungen ist der Meteorit mehrere Meter groß gewesen. „Vielleicht waren es auch mehrere Gesteinsbrocken. Wir haben nur einen gesehen, der in mehrere Teile zerbrach.“ Dabei habe es zweimal dumpf geknallt. Vermutlich komme die grüne Farbe während des Vorgangs von dem Eisen im Gestein, welches beim Verglühen grün leuchte. Laut Hobby-Astronom Gräter sind solche Himmelsspektakel nicht vorhersehbar.

Erstmeldung, 27. Juni, 9.01 Uhr: München – Ein beeindruckendes Schauspiel hat sich am späten Montagabend, 26. Juni, gegen 22.45 Uhr an Bayerns Nachthimmel ereignet. Über die sozialen Medien berichten mehrere Menschen, dass sie ein helles Licht durch die Dunkelheit stürzen sahen, unter anderem aus Nürnberg und München. Bei dem Himmelskörper handelte es sich mutmaßlich um einen Meteoriten. Das Phänomen war nicht nur im Freistaat, sondern auch im benachbarten Tschechien zu beobachten. Ein Video aus Pilsen von Daniel Neumann hält das helle Leuchten fest.

Meteorit über Bayerns Nachthimmel: „Taghell erleuchtet, wie durch einen Blitz“

„Über Bayern ist heute Nacht ein Meteorit explodiert und gefühlt alle meine Kontakte sind davon aufgewacht, nur ich hab‘s verpennt“, schreibt eine Nürnbergerin auf Twitter. Ein anderer User aus München hatte mehr Glück und schwärmt von dem Phänomen: „Eben gerade eine grüne Sternschnuppe vom Himmel gefallen. Vielleicht ein Meteorit? Richtung NW. Sah toll aus.“ Unter seinem Tweet sammeln sich etliche weitere Kommentare: „Sah aus wie ein Feuerwerk!“, findet einer. „Erst wurde das Zimmer taghell erleuchtet, wie durch einen Blitz und dann sah ich verglühende Punkte am Himmel“, schreibt ein weiterer.

Die Webcam von Daniel Neumann, der das Portal www.meteoplzen.cz betreibt, hat das Himmelsphänomen eingefangen.

Für alle, die den Meteoriten in der vergangenen Nacht leider verschlafen haben, hält ein Webcam-Video aus Tschechien das außergewöhnliche Ereignis fest. Darauf ist eindrücklich zu sehen, wie der Körper erst sehr klein am Nachthimmel aufleuchtet, um dann zur Erde hinabzustürzen und dabei ein immer größer und heller werdendes grünes Licht zu entfachen – ein Schauspiel von wenigen Sekunden.