Messerstecherei im Zug: Kein Hinweis auf islamitische Tat

die werden wahrscheinlich wieder was von ''Unverhältnismäßigkeit der Mittel'' quatschen.

Die Polizistin hat alles richtig gemacht.. was soll Sie auch anderes machen wenn da jemand mit nem Messer auf sie losgeht.

Generell sind solch Messerattacken seit geraumer Zeit extrem am zunehmen. Schwere Kindheit und so..