Messerattacke mit 2 Toten in Ludwigshafen: Ermittler nennen neue Details zur Tat

Von: Peter Kiefer

Die brutale Messerattacke in Ludwigshafen mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten. Lesen Sie hier die neusten Details von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Verbrechen:

Nach der tödlichen Messerattacke am Dienstagmittag (18. Oktober) mitten in einem Wohngebiet in Ludwigshafen-Oggersheim (Rheinland-Pfalz) haben Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz neue Details zu dem schrecklichen Verbrechen bekannt gegeben.

LUDWIGSHAFEN24 kennt den aktuellen Stand der Ermittlungen nach der tödlichen Messerattacke in Ludwigshafen.

Ein 25-jähriger Verdächtiger hat zwei Männer (25/30) auf offener Straße mit einem großen Küchenmesser getötet, einen weiteren in einem Drogerie-Markt schwer verletzt. Erst Polizisten konnten den Angreifer in dem Geschäft stoppen, indem sie ihn angeschossen haben. (pek)